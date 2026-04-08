Euroopassa pörssit ovat avautuneet juhlatunnelmissa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lykättyään aikomiaan iskuja Iraniin.



Saksan DAX-indeksi avautui noin viiden prosentin nousussa. Pariisin CAC 40 taas nousi maltillisemmin kaksi prosenttia plussalla.



Helsingin pörssi oli avautuessaan reilut kaksi prosenttia nousussa.



Trump suostui varhain keskiviikkona Suomen aikaa kahden viikon aselepoon Iranin kanssa, missä Iran on luvannut varmistaa öljynkuljetuksille tärkeän Hormuzinsalmen turvallisen merenkulun.

Raakaöljyn hinta lähti jo yöllä kovaan laskuun Trumpin ilmoituksen jälkeen. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta on laski ilmoituksen jälkeen reilusti toistakymmentä prosenttia ja painunut alle sadan dollarin. WTI:n ja Brentin hinta on aamupäivällä asettunut 95 dollarin tuntumaan.

NBC Newsin mukaan lasku on merkittävä, sillä tiistaina WTI-laadun hinta kävi jopa 117 dollarissa barrelilta.