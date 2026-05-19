Juhamatti Aaltonen antaisi NHL-vahvistus Mikael Granlundille paikan Leijonien ykköskentästä ja -ylivoimasta. Konsta Heleniuksen mahdollisesta kisakomennuksesta MTV Urheilun asiantuntijat ovat yksimielisiä.
Mikael Granlundin tuleva paikka Leijonien hyökkäysketjuissa on puhuttanut siitä lähtien, kun NHL-tähden saapuminen MM-kisoihin varmistui. Tällä tietoa Granlundin pitäisi pelata torstaina Latviaa vastaan.
Kokoonpanon ulkopuolelle Jokisen palapelissä joutuisi Eemil Erholtz.
Myös Juhamatti Aaltonen siirtäisi Erholtzin katsomon puolelle, mutta muokkaisi ketjuja toisin.
– Todennäköisesti Granlund pelaa laitaa (sentteri Aleksander) Barkovin kanssa. Sen verran paljastan, Aaltonen totesi naureskellen Huomenta Suomen Leijonaraadissa tiistaina.
Mikael Granlund on ollut Leijonien kantavia voimia aina pelatessaan maajoukkueessa. Kuva viime helmikuun olympialaisista.
Vilttiketju-ohjelmassa hän avasi suunnittelemaansa palettia enemmän. Ykkösessä Barkovin ja Granlundin kanssa olisi Jesse Puljujärvi, ja nykyisestä ykkösketjusta Sakari Manninen saisi paikan kolmosvitjasta Janne Kuokkasen ja Aatu Rädyn rinnalta.
– (Loukkaantuneen Teuvo) Teräväisen mukana lähti hyökkäysvoimaa ja ylivoimaosaamista. Granlund tuo nyt sen takaisin, Aaltonen näkee ja linjaa Granlundille paikkaa myös ykkösylivoimaan Mannisen tilalle.
Heleniukselle vihreää valoa
NHL:ssä Montreal pudotti Buffalon seitsemännessä ottelussa, mikä vapautti Sabres-paidassa hyviä pudotuspelejä pelanneen hyökkääjän Konsta Heleniuksen teoriassa Leijonien käyttöön. Vahvistusta kisamatkalle ei ole vielä tullut.
Aaltonen sekä toinen asiantuntija Ari Vallin ottaisivat Heleniuksen ehdottomasti Leijoniin.
– Hän pystyy ratkaisemaan henkilökohtaisella taidollaan ja hyvällä laukauksellaan, Vallin totesi ja mallaili oikealta laukovalle Heleniukselle paikkaa kakkosylivoimassa.