Mikael Granlundin tulo myllää Leijonia – Juhamatti Aaltoselta linjaus: "Sen verran paljastan"

2:43 Helenius tarjolla Leijoniin Granlundin perässä – Vilttiketjussa näkemys ketjumuutoksista.

Julkaistu 57 minuuttia sitten

Juhamatti Aaltonen antaisi NHL-vahvistus Mikael Granlundille paikan Leijonien ykköskentästä ja -ylivoimasta. Konsta Heleniuksen mahdollisesta kisakomennuksesta MTV Urheilun asiantuntijat ovat yksimielisiä. Mikael Granlundin tuleva paikka Leijonien hyökkäysketjuissa on puhuttanut siitä lähtien, kun NHL-tähden saapuminen MM-kisoihin varmistui. Tällä tietoa Granlundin pitäisi pelata torstaina Latviaa vastaan. Granlundin tulo myllää väkisin lupaavasti toimineita Leijonien kärkiketjuja. Muun muassa MTV Urheilun asiantuntija Olli Jokinen antoi maanantaina näkemyksensä Granlundin roolista Leijonissa. Hän pitäisi nykyisen ykkösketjun kasassa, ja asettaisi Granlundin kakkoseen tilalle.

Patrik Puistolan

– Laitetaan Mikael Granlund, Anton Lundell, Lenni Hämeenaho.

Kokoonpanon ulkopuolelle Jokisen palapelissä joutuisi Eemil Erholtz.

Myös Juhamatti Aaltonen siirtäisi Erholtzin katsomon puolelle, mutta muokkaisi ketjuja toisin.

– Todennäköisesti Granlund pelaa laitaa (sentteri Aleksander) Barkovin kanssa. Sen verran paljastan, Aaltonen totesi naureskellen Huomenta Suomen Leijonaraadissa tiistaina.

Mikael Granlund on ollut Leijonien kantavia voimia aina pelatessaan maajoukkueessa. Kuva viime helmikuun olympialaisista.Photomotion / All Over Press

Vilttiketju-ohjelmassa hän avasi suunnittelemaansa palettia enemmän. Ykkösessä Barkovin ja Granlundin kanssa olisi Jesse Puljujärvi, ja nykyisestä ykkösketjusta Sakari Manninen saisi paikan kolmosvitjasta Janne Kuokkasen ja Aatu Rädyn rinnalta.

– (Loukkaantuneen Teuvo) Teräväisen mukana lähti hyökkäysvoimaa ja ylivoimaosaamista. Granlund tuo nyt sen takaisin, Aaltonen näkee ja linjaa Granlundille paikkaa myös ykkösylivoimaan Mannisen tilalle.

Heleniukselle vihreää valoa

NHL:ssä Montreal pudotti Buffalon seitsemännessä ottelussa, mikä vapautti Sabres-paidassa hyviä pudotuspelejä pelanneen hyökkääjän Konsta Heleniuksen teoriassa Leijonien käyttöön. Vahvistusta kisamatkalle ei ole vielä tullut.

Aaltonen sekä toinen asiantuntija Ari Vallin ottaisivat Heleniuksen ehdottomasti Leijoniin.

– Hän pystyy ratkaisemaan henkilökohtaisella taidollaan ja hyvällä laukauksellaan, Vallin totesi ja mallaili oikealta laukovalle Heleniukselle paikkaa kakkosylivoimassa.

Helenius, 20, pelasi AHL:ssä piste per ottelu -tahdilla ja teki Buffalolle kaksi osumaa kolmessa pudotuspeliottelussa. Aaltonenkin on vakuuttunut kuuman pelurin hyödyistä Leijonille.

– Rightin sentteri. Pelannut loistavan kauden, Aaltonen summasi.

Jutun videoilla lisää keskustelua Leijonien tilanteesta sekä NHL-vahvistusten vaikutuksista.

Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana.

