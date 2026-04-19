Presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin on suostuttava Yhdysvaltojen tarjoamaan rauhansopimukseen, tai muuten alkaa paukkua.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä rauhasta neuvotellaan maanantaina Pakistanin Islamabadissa. Trump tuhahteli Iranille herättyään sunnuntaina ja avattuaan sosiaalisen median tilinsä. Häntä kismitti erityisesti Iranin vallankumouskaartin isku Hormuzinsalmen ylitystä yrittäneitä ranskalais- ja brittirahtialusta kohtaan.

– Täydellinen rikkomus tulitaukosopimustamme vastaan, Trump huudahti Truth Social -julkaisussaan.

Trump pitää outona, että Iran ilmoitti pitävänsä Hormuzinsalmen suljettuna, koska Yhdysvaltojen kauppasaarto Irania kohtaan on jo sulkenut salmen. Iran perui aikeensa avata salmi juuri siksi, että Trump jatkoi Iranin saartoa. Se avattaisiin Trumpin mukaan vasta sitten, kun maiden välinen rauhansopimus olisi maalissa.

– He auttavat meitä tietämättään, ja he häviävät suljetulla salmella 500 miljoonaa dollaria päivässä! Yhdysvallat ei menetä mitään. Itse asiassa monet laivat ovat juuri nyt matkalla Yhdysvaltoihin, Texasiin, Louisianaan ja Alaskaan lastaamaan öljyä, Trump väittää.

Trumpin mukaa USA tarjoaa Iranille reilua ja kohtuullista sopimusta.

– Jos he eivät hyväksy sitä, Yhdysvallat tuhoaa jokaisen voimalaitoksen ja jokaisen sillan Iranissa. EI ENÄÄ KILTTIÄ KAVERIA! (No more Mr. Nice Guy), Trump jatkoi purkaustaan.

Trumpin mukaan Iran kaatuu nopeasti ja helposti. Hän toisti aiemmat palopuheensa siitä, että Iran olisi pitänyt laittaa kuriin jo paljon aiemmin viimeisen 47 vuoden aikana, kun Irania on johtanut väkivaltainen islamistihallinto.