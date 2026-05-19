Drooni ammuttiin alas Viron suurimman järven yllä.
Drooni on ammuttu alas Etelä-Virossa, kertoo virolaismedia Delfi.
Viron puolustusministeri Hanno Pevkur kertoo lehdelle, että drooni ammuttiin alas Võrtsjärven yllä.
Hänen mukaansa kyseessä oli todennäköisesti ukrainalainen drooni, joka oli suunnattu venäläiskohteisiin. Viron viranomaiset tutkivat tapausta.
– Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme itse ampuneet droonin alas, Pevkur korosti Delfin mukaan.
Viron puolustusvoimat antoi tänään puoliltapäivin ilmatilavaroituksen Etelä-Virossa. Varoitus koski Tarton, Jõgevan, Viljandin, Valgan, Võrun ja Põlvan maakuntia.
Viron yleisradioyhtiön ERR.n mukaan myös Tallinnassa olevat saivat varoituksia.
Flightradar24-verkkosivuston mukaan myös Ruotsin ilmavoimat lensivät Viroon tapahtuman vuoksi, kertoo Delfi.
Uudellemaalle annettiin viime perjantai-aamuna vaaratiedote mahdollisesta droonihavainnosta ilmassa.