Trumpin hallinnon kommentit ja Yhdysvaltojen tiedustelutiedot ovat ristiriidassa, kertoo New York Times.

Iranin asevoimat ovat huomattavasti paremmassa kunnossa kuin Yhdysvallat on julkisesti väittänyt, arvioivat Yhdysvaltojen omat tiedustelupalvelut.

Asiasta kertovat nimettömät lähteet yhdysvaltalaislehti New York Timesille (NYT).

Huolestuttavimpana esimerkkinä eräät korkea-arvoiset yhdysvaltalaisviranomaiset pitävät sitä, että Iranilla on taas pääsy 30 niistä 33 ohjustukikohdasta, jotka sijaitsevat Hormuzinsalmen liepeillä.

Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut ovat luonnollisesti kertoneet arvioistaan myös amerikkalaisille päättäjille, lehti kirjoittaa.

Pelkästään Yhdysvallat on tehnyt helmikuussa alkaneen sodan aikana noin 13 000 iskua Iraniin. Huhtikuun alussa amerikkalaismedia Politico kertoi Yhdysvalloilta loppuvan strategisesti merkittävät kohteet Iranissa.

Lukuisat Iranin ohjustukikohdat ovat Yhdysvaltojen tiedustelutietojen mukaan kyllä vaurioituneet pintapuolisesti, mutta Iran pystyy silti käyttämään niiden laukaisualustoja tai siirtämään ohjuksia muihin tukikohtiin.

Rajallisesti bunkkeripommeja

Sodan alussa Yhdysvallat päätti yrittää tukkia maan alle rakennettujen ohjustukikohtien sisäänkäynnit sen sijaan, että se olisi yrittänyt tuhota itse tukikohdat. Ratkaisuun vaikutti Yhdysvaltojen asevarasto, jossa bunkkerintuhoajapommeja on rajallinen määrä.

Kaikkia bunkkeripommeja ei myöskään haluttu käyttää Irania vastaan, New York Times kirjoittaa.

Yhdysvallat arvioikin, että Iranin liikuteltavista ohjuslaukaisimista noin 70 prosenttia on kunnossa ja myös itse ohjuksista on noin 70 prosenttia laukaisematta.

Tiedusteluarviot ovat huomattavassa ristiriidassa sen kanssa, mitä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja puolustusministeri Pete Hegseth ovat sanoneet.

Esimerkiksi huhtikuun puolivälissä Hegseth väitti Iranin ohjusjärjestelmän olevan "tuhottu käyttökelvottomaksi". Trump puolestaan totesi maaliskuussa, ettei Iranista ole sotilaallisesti "mitään jäljellä".

New York Times kysyi saamistaan tiedustelutiedoista Valkoiselta talolta, joka toisti aiemman Trumpin lausunnon, jonka mukaan Iranin asevoimat on "murskattu".

Trump: "Hengityskoneessa"

Aiemmin tällä viikolla Trump sanoi Yhdysvaltojen ja Iranin välisen tulitauon olevan "hengityskoneessa". Trump antoi kommenttinsa sen jälkeen, kun Iran oli vastannut Yhdysvaltojen rauhansuunnitelmaan.

– Sen roskan lukemisen jälkeen [tulitauko] on heikoimmillaan. En edes lukenut sitä loppuun asti, Trump sanoi.

Trump on kuvaillut Iranin ehdotusta myös "täysin hyväksymättömäksi" ja "typeräksi".

Suurimmat kiistakysymykset Yhdysvaltojen ja Iranin välillä koskevat Hormuzinsalmen liikennettä, Iranin ydin- ja ohjusohjelmia sekä Hizbollahin ja Hamasin kaltaisten järjestöjen tukemista ja rahoittamista.

Hormuzinsalmen lukuun ottamatta yksikään kiistakapula ei ole uusi, vaan Yhdysvallat ja Iran ovat etsineet niihin ratkaisuja vuosia, jollei vuosikymmeniä.

Lähteet: USA harkitsee sotaa

Nyt Valkoisessa talossa puhaltavatkin jälleen sotaisammat tuulet, kertovat lähteet yhdysvaltalaismedia CNN:lle.

Trumpin kerrotaan olevan entistä turhautuneempi Iranin neuvotteluhaluihin, minkä vuoksi presidentti harkitsee "vakavammin" suuren luokan sotatoimien jatkamista.

Sekä Yhdysvallat että Iran ovat syyttäneet toisiaan tulitaukorikkomuksista. Iran on pitänyt Hormuzinsalmen kiinni, minkä lisäksi Yhdysvallat on aloittanut Iranin merisaarron.

Asiantuntijoiden keskuudessa ei ole selkeää yksimielisyyttä siitä, kumman puolella aika neuvotteluissa on.

Merisaarto syventää Iranin talousongelmia ja heikentää öljynvientiä. Samaan aikaan presidentti Trump todennäköisesti haluaa saattaa sodan päätökseen hyvissä ajoin ennen marraskuun välivaaleja.