MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Nyt poliisi on saanut valmiiksi tapauksen esitutkinnan ja tapaus on siirtymässä syyttäjälle syyteharkintaan.

Teosta otettiin kiinni parikymppinen perheenisä , joka oli parisuhteessa tulipalossa kuolleen naisen kanssa ja kuolleiden lasten isä.

Poliisin käsityksen mukaan samasta huoneesta löytyneet uhrit olivat kuolleet palokaasuihin ja palon uskotaan sytytetyn tahallaan. Pelastuslaitokselle heräsi palosta epäilyksiä jo tuoreeltaan .

Poliisi on saanut valmiiksi tutkinnan Savonlinnan perhesurmasta, jossa parikymppinen nainen ja hänen kolme pientä lastaan kuolivat omakotitalon palossa Savonlinnan Louhen Hattukalliontiellä . Palo tapahtui viime itsenäisyyspäivän aamuna.

Tältä palopaikalla näytti henkirikosten jälkeen.

Tältä palopaikalla näytti henkirikosten jälkeen.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Uusi vaaratiedotejärjestelmä ei saa viivästyä loppuvuoteen, valiokunta vaatii: "Viranomaisten täytyy pystyä parempaan"

Mies kuristi avovaimonsa ja hakkasi ruumista veitsellä – tällainen tuomio tuli

Puukotti kasvoihin ja pakeni pyörällä: Kemissä etsintä

Näitä kiivejä ei kannata syödä

Brittien Ensitreffit alttarilla -ohjelma kohun keskellä – morsiamilta raiskaussyytöksiä

"Tähtisilmäni lähti": Savonlinnan palossa kuolleen äidin isä oli heidän luonaan vielä edellisiltana – ihmetteli epäillyn isän käytöstä

Tapausta tutkittiin aluksi tappoina, mutta nyt asia siirtyy arvioitavaksi neljänä epäiltynä murhana. Aiempi lievempi rikosnimike herätti julkisuudessa hämmennystä. Nyt poliisi päätyi syyttäjän kanssa raskaampaan rikosnimikkeeseen.