Rikosnimikkeet kovenivat tapoista murhiksi.
Poliisi on saanut valmiiksi tutkinnan Savonlinnan perhesurmasta, jossa parikymppinen nainen ja hänen kolme pientä lastaan kuolivat omakotitalon palossa Savonlinnan Louhen Hattukalliontiellä. Palo tapahtui viime itsenäisyyspäivän aamuna.
Poliisin käsityksen mukaan samasta huoneesta löytyneet uhrit olivat kuolleet palokaasuihin ja palon uskotaan sytytetyn tahallaan. Pelastuslaitokselle heräsi palosta epäilyksiä jo tuoreeltaan.
Teosta otettiin kiinni parikymppinen perheenisä, joka oli parisuhteessa tulipalossa kuolleen naisen kanssa ja kuolleiden lasten isä.
Nyt poliisi on saanut valmiiksi tapauksen esitutkinnan ja tapaus on siirtymässä syyttäjälle syyteharkintaan.
Rikoksesta epäilty mies piiloutui kameroilta vangitsemisoikeudenkäynnissä joulukuussa.