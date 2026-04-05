Videon aitoutta ei ole vahvistettu.
Iranin vallankumouskaarti on julkaissut videon, jossa se väittää näkyvän pudotetun yhdysvaltalaiskoneen hylky.
Aiemmin Iran sanoi pudottaneensa kaksi C-130-sotilaskuljetuslentonetta ja kaksi Black Hawk -helikopteria sunnuntaina.
Iranin julkaiseman videon aitoutta ei ole vahvistettu.
Iranin julkaisemalla videolla vaikuttaa näkyvän potkureita, jotka muistuttavat C-130-kuljetuskoneiden potkureita. Videolla ei näy mitään sellaista, mistä varmuudella voisi tunnistaa lentokoneet.
Iran väitetysti pudotti yhdysvaltalaiset sotilaslentokoneet ja helikopterit Yhdysvaltojen etsintä- ja pelastusoperaation aikana.
Lentäjä vakavasti haavoittunut
Yhdysvallat etsi perjantaina alas ammutun F-15E-hävittäjän asejärjestelmäupseeria yli 36 tunnin ajan.
Presidentti Donald Trump sanoi ensin pelastetun upseerin toipuvan, mutta myöhemmin tarkensi tämän olevan vakavasti haavoittunut. Hänen mukaansa upseeri on sotilasarvoltaan eversti.
Yhdysvaltalaismedia Fox Newsin mukaan upseeri on kriittisessa tilassa ja useita sotilaita haavoittui pelastusoperaation aikana.
Upseeri pelastettiin valtavassa operaatiossa, johon yhdysvaltalaismedioiden mukaan osallistui satoja sotilaita, kymmeniä lentokoneita ja helikoptereita. Trumpin mukaan operaation aikana vietettiin seitsemän tuntia Iranissa.