Hyundain WRC-tallin yllä on edelleen isoja kysymysmerkkejä. Rallin MM-sarjan pääluokan autot uudistuvat radikaalisti ensi vuonna. Nykyisistä tiimeistä ainoastaan Toyota on kehittämässä WRC27-sääntöjen mukaista autoa.

Tällä hetkellä vaikuttaa vahvasti siltä, että Hyundai ja M-Sport Ford kilpailevat ensi vuonna Rally2-luokituksen kilpureillaan. Tosin Hyundain tehdastiimi ei ole vieläkään sitoutunut sataprosenttisesti MM-sarjan tuleville kausille.

MTV Urheilu kysyi Hyundain urheilutoimenjohtajalta Andrew Wheatleylta päivitystä siihen, mikä tallin tilanne on tulevaisuutta ajatellen.

– Kaikki tekevät tällä hetkellä todella paljon töitä. Mielestäni kaikki ovat samassa tilanteessa. Yritämme ymmärtää, miltä rallin MM-sarja näyttää lopullisesti vuonna 2027. Haluamme kaikki myös tukea uuden promoottorin työtä, Wheatley sanoi.

Samalla Wheatley asetti tiukan aikaikkunan, jonka sisällä päätöksiä pitää tehdä.

– Seuraavat kolme kuukautta ovat erittäin tärkeitä. Mutta tällä hetkellä kaikki keskittyvät yhä täysin siihen, että kaudesta 2026 tulee mahdollisimman kilpailukykyinen, Wheatley linjasi.

Rallin MM-sarjan uudet suuntaviivat ovat pääpiirteissään selvillä, mutta Hyundai tarvitsee vielä vastauksia useisiin seikkoihin. Tarkoituksena on, että seuraavina kausina pääluokassa voisi kilpailla myös Rally2-autoilla WRC27-kilpureita vastaan.

– Mielestäni tarvitsemme johdonmukaisen ja selkeän suunnan siitä, mikä uuden promoottorin kehityssuunnitelma on. Meidän täytyy tietenkin myös tietää, miten urheilulliset säännöt toimivat. Lisäksi tarvitsemme vielä hieman tarkennuksia teknisiin sääntöihin, mutta ne ovat tulossa, Wheatley sanoi.

– Meillä on jo lähes kaikki tarvittava, jotta ymmärrämme, miten voimme edetä. Nyt kyse on siitä, että saamme kaikki palaset oikeaan järjestykseen ja pystymme tekemään kilpailukykyisen suunnitelman, koska kaikki haluavat pystyä kilpailemaan. Vahva kilpailu on erittäin tärkeää koko MM-sarjalle, brittipomo painotti.

Hyundai on jäänyt kuluvan kauden alkupuoliskolla pahasti Toyotan jalkoihin. Tiimi saavutti viimein avausvoittonsa reilu viikko sitten ajetussa Portugalin MM-rallissa, jossa ajoi ykköseksi.