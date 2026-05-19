Pankit kertovat ongelmista maksujärjestelmissään.
S-pankilla ja OP:lla on ongelmia maksujärjestelmissä. Häiriöistä ensimmäisenä kertoneen Iltalehden mukaan myös Danske Bankin asiakkailla on ollut ongelmia rahansiirroissa.
S-pankki kertoo, että tunnistautuminen kolmannen osapuolen palveluihin S-Pankin pankkitunnuksilla ei tällä hetkellä välttämättä onnistu. Spankki kertoo selvittävänsä syytä parhaillaan.
OP kertoo verkkosivuillaan, että SEPA-pikamaksut eivät välity eri pankkien välillä. Muiden maksujen välitys toimii normaalisti. OP kertoo tiedottavansa asiasta lisää lähitunteina.
SEPA-maksut ovat euromääräisiä maksuja kotimaahan tai muihin maihin, jotka kuuluvat yhtenäiseen euromaksualueeseen eli SEPAan.
