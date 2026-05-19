Kiivihedelmien takaisinveto laajenee.
Aiemmin toukokuussa kerrottiin Satotukun vetävän erän kiiviä pois myynnistä. Hedelmistä oli löytynyt liikaa fentioni-nimisen torjunta-aineen jäämää, kertoi Ruokavirasto.
Riskin arvion mukaan ei voida varmistua, että kyseisen erän kiivit ovat lapsille turvallisia. Siksi niiden käyttö pitää lopettaa.
Nyt Satotukku kertoo myös toisesta erästä löytyneen liikaa torjunta-ainejäämiä.
Kahdessa eri kiivierässä on todettu liikaa torjunta-ainejäämiä.Tulli
Puro Gusto -tuotemerkin kiivit, joiden alkuperämaa on Etelä-Afrikka, on pakattu oheisen kuvan mukaiseen 500 gramman pakkaukseen ja niissä on tunnistemerkkinä erätunnus L: 1804.
Seuraavan maahantuonnin valvonnassa on todettu, että myös erässä L: 1905 on liikaa saman torjunta-aineen jäämää.
Ruokaviraston mukaan kiivipakkaukset ovat olleet myynnissä 3.5.2026 alkaen K-ryhmän kaupoissa, Tokmanneilla, Wolt Marketeissa, sekä muutamissa muissa yksittäisissä myymälöissä.