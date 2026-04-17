Iranin ulkoministerin ja Yhdysvaltain presidentin mukaan kaikki kauppalaivat saavat kulkea Hormuzinsalmen läpi nyt täysin vapaasti.
Iranin ulkoministerin Abbas Araqchin mukaan Hormuzinsalmi on avattu kaikille laivoille tulitauon ajaksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Asiasta kertoi myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
Araqchi sanoi viestipalvelu X:ssä, että alusten kulku salmen läpi tapahtuu koordinoidulla reitillä, kuten Iranin satama- ja merenkulkuorganisaatio on jo aiemmin ilmoittanut.
Analytiikkayritys Kpler kertoi aikaisemmin, että ensimmäiset iranilaiset öljytankkerit ovat päässet läpi salmesta sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti Iranin satamien merisaarron maanantaina.
Iranin satamien saarto pysyy voimassa siihen saakka kunnes Yhdysvaltojen ja Iranin sopimus on sataprosenttisesti valmis, Donald Trump totesi Truth Social -palvelussaan.
Hormuzinsalmen meriliikenne on ollut lähes täysin seisahduksissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Irania vastaan helmikuun lopussa.
Stubb: Suomi valmis yhteistyöhön
Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on valmis yhteistyöhön sellaisissa ratkaisuissa, jotka tuovat alueelle vakautta ja kunnioittavat kansainvälistä oikeutta.
Stubb kommentoi tilannetta viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun Ranskan ja Britannian isännöimä videokokous turvallisen merenkulun takaamisesta Hormuzinsalmessa oli ohi.