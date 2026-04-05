Alas ammutun hävittäjän asejärjestelmäpseeri piilotteli Iranissa vuoristoalueella.
Yhdysvallat on pelastanut Iranista perjantaina alas ammutun F-15E-hävittäjän asejärjestelmäupseerin. Koneen lentäjä pelastettiin jo aiemmin.
Pelkällä pistoolilla aseistautunut upseeri onnistui pakoilemaan iranilaisjoukkoja yli 36 tuntia, kertovat amerikkalaisviranomaiset yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille (WSJ).
Presidentti Donald Trumpin mukaan sotilas pelastettiin "yhdessä rohkeimmista pelastusoperaatioissa" Yhdysvaltojen historiassa.
Etsintä- ja pelastustehtävään osallistui satoja sotilaita, kymmeniä lentokoneita ja helikoptereita, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times.
Upseerin piilopaikan löysi tiedustelupalvelu CIA, New York Timesin korkea-arvoinen viranomaislähde sanoo. Tieto välitettiin puolustusministeriö Pentagonille, joka aloitti pelastusoperaation.
WSJ:n ja NYT:n mukaan amerikkalainen tiedustelupalvelu CIA myös aloitti hämäysoperaation.
Sen tarkoitus oli huijata iranilaisjoukkoja luulemaan, että molemmat lentokoneen miehistönjäsenet oli jo pelastettu ja heitä kuljetettiin pois maasta maata pitkin kulkevassa saattueessa.
Upseeri piilotteli vuoristoalueella, eikä hänen sijaintinsa ollut aluksi sen enempää yhdysvaltalaisten kuin iranilaistenkaan tiedossa, New York Times kirjoittaa.