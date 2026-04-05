Näin alas ammutun hävittäjän upseeri pelastettiin: Suojatulta, Navy Seal -erikoisjoukkoja ja CIA:n hämäysoperaatio

Sen tarkoitus oli huijata iranilaisjoukkoja luulemaan, että molemmat lentokoneen miehistönjäsenet oli jo pelastettu ja heitä kuljetettiin pois maasta maata pitkin kulkevassa saattueessa.

WSJ:n ja NYT:n mukaan amerikkalainen tiedustelupalvelu CIA myös aloitti hämäysoperaation.

Etsintä- ja pelastustehtävään osallistui satoja sotilaita, kymmeniä lentokoneita ja helikoptereita, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times .

Presidentti Donald Trumpin mukaan sotilas pelastettiin "yhdessä rohkeimmista pelastusoperaatioissa" Yhdysvaltojen historiassa.

Upseeria suojellakseen yhdysvaltalaiset lentokoneet tiputtivat pommeja ja avasivat tulen kohti iranilaissaattueita pitääkseen ne pois alueelta. WSJ:n mukaan suurikokoiset MQ-9 Reaper -droonit tulittivat iranilaisia, jotka pääsivät amerikkalaissotilaan lähelle.

Tiedossa ei ole, oliko iranilaisilla tiedossa amerikkalaissotilaan tarkka sijainti.

New York Timesin mukaan upseerin pelastivat lopulta Navy Seal -erikoisjoukot, jotka eivät joutuneet tulitaisteluun iranilaisjoukkojen kanssa.

Haavoittunut sotilas hoitoon Kuwaitiin

Pelastettu sotilas on haavoittunut ja hänet on lennätetty hoitoon Kuwaitiin, jossa Yhdysvalloilla on sotilastukikohtia. Trumpin mukaan sotilas tulee toipumaan vammoistaan.

Yhdysvallat ei tiettävästi ole vahvistanut tappioita.

Etsintä- ja pelastusoperaatio alkoi perjantaina sen jälkeen kun Iran oli ampunut alas F-15E-hävittäjän. Koneen lentäjä löytyi muutaman tunnin jälkeen.