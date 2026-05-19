Britannian Ensitreffit alttarilla -ohjelma on raiskauskohun keskellä.
Brittiläinen Channel 4 on poistanut kaikki Ensitreffit alttarilla -kaudet suoratoistopalveluista vakavien syytösten takia, uutisoi BBC.
Sarjan entiset osallistujat ovat kertoneet julkisuuteen vakavia syytöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. BBC:n mukaan kaksi naista väittää tulleensa raiskatuksi ohjelman kuvauksissa omien aviomiestensä toimesta ja kolmannen mukaan häneen olisi kohdistunut suostumaton seksuaalinen teko.
Naiset kertovat järkyttävistä tapahtumista BBC:n Panorama-dokumentissa. Dokumentti esitettiin maanantaina 18. toukokuuta. Dokumentin tultua julki Channel 4 on poistanut kaikki ohjelman kymmenen kautta suoratoistopalveluista.
Naiset kertovat BBC:lle, että kanava ei ole tehnyt tarpeeksi suojellakseen heitä kuvausten aikana.
BBC tavoitti Channel 4:n sisältöjohtaja Ian Katzin, joka totesi, ettei ole nähnyt dokumenttia.
– Nämä ovat tietenkin erittäin vakavia väitteitä. Katsomme dokumentin ja reagoimme sen mukaisesti.
Channel 4 antoi lausunnon, jonka mukaan kanava on käynnistänyt selvityksen, jossa tarkastellaan osallistujien hyvinvointia erittäin vakavien väärinkäytösväitteiden seurauksena.