Brittien Ensitreffit alttarilla -ohjelma kohun keskellä – morsiamilta raiskaussyytöksiä

Naiset kertovat BBC:lle, että kanava ei ole tehnyt tarpeeksi suojellakseen heitä kuvausten aikana.

Britannian kulttuuri-, media- ja urheiluministeriö DCMC:n edustaja sanoo BBC:lle, että syytökset ovat vakavia ja kaikkia televisiossa työskenteleviä ja esiintyviä on kohdeltava asianmukaisesti ja kunnioittavasti.