Analyysi: Trump luovutti

Hormuzinsalmi oli ja on yhä Iranille ballistisiakin ohjuksia voimakkaampi ase. Ohjuksia voidaan paljolti torjua, Hormuzinsalmea Yhdysvallat ei pystynyt avaamaan.

Trumpin mukaan tulitauon ehto on, että Hormuzinsalmi avataan. Tämä osoittaa Iranille ennen kaikkea sen, että sen päätös kuristaa öljykauppaa ja maailmantaloutta oli strategisesti oikea.

Yhdysvaltojen ja Iranin sopimusehdotuksia yhdistää lähinnä kaksi seikkaa: Molemmissa on mukana jossain muodossa Iran-pakotteiden poistaminen ja Hormuzinsalmen avaaminen.

Iranin julkaisema lista vaikuttaa kuitenkin jotakuinkin Iranin unelma- ja toivelistalta, ei neuvottelutulokselta.

Joko presidentti Donald Trump luovutti tai sitten tiettävästi perjantaina Pakistanissa alkavista Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluista tulee todella vaikeat.

Syntyi rauhansopimusta tai ei, jättää Hormuzinsalmen aseena käyttö pysyvän jäljen Lähi-idän valtatasapainoon, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

Aikaisemmin kaikissa Yhdysvaltojen ja Iranin välisissä neuvotteluissa päällimmäinen uhka oli, että Yhdysvallat jatkaa neuvotteluita sotilaallisin keinoin, jos Valkoinen talo ei saa tahtoaan läpi.