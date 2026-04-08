Syntyi rauhansopimusta tai ei, jättää Hormuzinsalmen aseena käyttö pysyvän jäljen Lähi-idän valtatasapainoon, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.
Joko presidentti Donald Trump luovutti tai sitten tiettävästi perjantaina Pakistanissa alkavista Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluista tulee todella vaikeat.
Trumpin mukaan Yhdysvaltojen Iranilta saava 10-kohtainen ehdotus on "toimiva pohja, josta neuvotella".
Iranin julkaisema lista vaikuttaa kuitenkin jotakuinkin Iranin unelma- ja toivelistalta, ei neuvottelutulokselta.
Teheranin mukaan se jatkossa hallitsisi Hormuzinsalmea, voisi rikastaa uraania, saisi sotakorvauksia ja Yhdysvallat vetäisi joukkonsa alueelta.
Kaiken lisäksi Iranin-vastaiset pakotteet poistettaisiin.
Iran väittää Yhdysvaltojen jo suostuneen ehtoihin. Vaikka Trump puhuu "toimivasta pohjasta", voisi Iranin väitteen kuvitella olevan lähinnä uhoa ja propagandaa.
Fakta on, ettei Teheranin versio rauhanssuunnitelmasta voisi juuri enempää erota Yhdysvaltojen maaliskuussa Iranille lähettämästä 30 päivän tulitaukosuunnitelmasta.
Siinä vaaditaan esimerkiksi Iranin ydinlaitosten purkamista, rikastetusta uraanista luopumista ja ohjusohjelman rahoittamista.
Yhdysvaltojen ja Iranin sopimusehdotuksia yhdistää lähinnä kaksi seikkaa: Molemmissa on mukana jossain muodossa Iran-pakotteiden poistaminen ja Hormuzinsalmen avaaminen.
Se on alku neuvotteluille, mutta todellakin vain alku.
Trumpin mukaan tulitauon ehto on, että Hormuzinsalmi avataan. Tämä osoittaa Iranille ennen kaikkea sen, että sen päätös kuristaa öljykauppaa ja maailmantaloutta oli strategisesti oikea.
Hormuzinsalmi oli ja on yhä Iranille ballistisiakin ohjuksia voimakkaampi ase. Ohjuksia voidaan paljolti torjua, Hormuzinsalmea Yhdysvallat ei pystynyt avaamaan.