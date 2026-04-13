Yhdysvallat aloittaa maanantaina Iranin merisaarron.
Yhdysvallat harkitsee sodan jatkamista Irania vastaan.
Sekä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump että hänen neuvonantajansa toivovat mahdollisten rajoitettujen sotatoimien avaavan Hormuzinsalmen pattitilanteen.
Asiasta kertovat lähteet yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille (WSJ).
Toinen vaihtoehto on laajojen ilmaiskujen jatkaminen, mutta WSJ:n lähteiden mukaan tämä on epätodennäköisempi vaihtoehto.
Trumpin kerrotaan pelkäävän suuren sodan jatkamisen epävakauttavan Lähi-itää entisestään, minkä lisäksi presidentti ei ole innoissaan pitkittyvästä sodasta.
Kolmas vaihtoehto on Iranin väliaikainen saarto, jonka aikana Yhdysvallat yrittäisi painostaa liittolaisensa osallistumaan öljytankkerien saattamiseen Hormuzinsalmella.
Trump on jo aiemmin suuttunut siitä, etteivät Euroopan Nato-maat ole hänen mielestään auttaneet riittävästi Yhdysvaltoja sen aloittamassa sodassa.
Lue myös: Kommentti: Nato on kuin parisuhde – tiettyjä asioita ei sanota "testin" vuoksi
