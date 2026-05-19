Oikeus on tuominnut avovaimonsa Kokkolassa kuristaneen miehen taposta vankeuteen. Tapon jälkeen mies kaltoinkohteli vainajan ruumista veitsellä ja siirteli tätä pitkin asuntoa.

Henkirikos tapahtui viime helmikuun alussa Kokkolassa. Tapahtumapaikka oli pariskunnan yhteinen koti.

Pohjanmaan käräjäoikeuden mukaan mies kuristi lattialla maannutta, huomattavasti itseään pienikokoisempaa naista kurkusta. Lisäksi mies istui hänen rintakehänsä päällä, kunnes uhri meni elottomaksi ja kuoli.

Teon motiivina oli pariskunnan välinen riita, joka koski osapuolten välistä luottamuspulaa ja taloudellisia asioita.

Mies väitti, ettei hänen tarkoituksenaan ollut tappaa puolisoaan. Silti hän ei auttanut uhria tai soittanut apua pelastaakseen tämän hengen.

Henkirikoksen jälkeen mies viilsi puolisoaan kaksi kertaa kasvoihin ja löi häntä kaksitoista kertaa veitsellä vatsaan. Veitsen hän jätti pystyyn uhrin vatsaan.

Jälkeenpäin mies siirteli vainajaa asunnossa olohuoneen ja kylpyhuoneen välillä. Lopulta mies raahasi ruumiin helmikuiselle parvekkeelle.

Lue aiempi juttu: Mies kuristi avovaimonsa ja löi veitsen pystyyn vatsaan

Vei rahatkin

Henkirikosta seuraavana päivänä mies nosti naisen tililtä tämän pankkikortilla yhteensä 700 euroa. Mies väitti maksaneensa naisen suostumuksella heidän yhteisiä rahalainojaan.

Oikeus totesi, että koska puoliso oli tapahtumahetkellä menehtynyt, hän ei voinut antaa lupaa rahojensa nostamiseen. Ja vaikka miehellä olisikin ollut lupa naisen rahojen käyttämiseen, tällaiset luvat raukeavat, kun tappaa toisen.

Poliisi löysi naisen ruumiin pariskunnan asunnon parvekkeelta kaksi päivää henkirikoksen jälkeen.

Mies kertoi poliisille, että tapahtumiin vaikutti hänen päihtymystilansa.

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 30-vuotiaan Pyry-Emil Oskari Gyntherin kymmenen ja puolen vuoden ehdottomaan vankeuteen. Henkirikoksen ja sen jälkeisten tapahtumien osalta oikeus luki miehen syyksi tapon, hautarauhan rikkomisen ja maksuvälinepetoksen.

Lisäksi oikeus tuomitse miehen tammikuussa tapahtuneista törkeästä rattijuopumuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta ilman ajo-oikeutta.