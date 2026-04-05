Yhdysvaltalaisviranomaiset ovat neuvoneet Trumpia määräämään iskuja Iranin voimalaitoksia ja siltoja vastaan.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo tiistain olevan Iranin sodassa "voimalaitos- ja siltapäivä".
Trump on toistuvasti uhannut Yhdysvaltojen hyökkäävän Iranin voimalaitoksia vastaan, jollei Iran avaa Hormuzinsalmea.
– Avatkaa se vitun salmi, hullut paskiaiset tai tulette elämään helvetissä – tulette näkemään! Ylistetty olkoon Allah, Trump räyhäsi Truth Social -viestipalvelussa sunnuntaina.
Lauantaina Trump antoi Iranille 48 tuntia aikaa avata Hormuzinsalmi. Trumpin tätä ennen antama kymmenen päivän aikaraja Iranille tulee vastaan maanantaina.
Hormuzinsalmen kautta seilaa noin viidennes maailman öljyliikenteestä. Iran on käytännössä sulkenut salmen sen jälkeen kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin.
Presidentti Trump on toistuvasti antanut Iranille uusia takarajoja avata Hormuzinsalmi.AFP / Lehtikuva