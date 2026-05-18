Kahden ihmisen kerrotaan kuolleen, kun asemies alkoi ampua ravintolassa. Kaksi muuta kuolonuhria saivat surmansa toisaalla.
Turkissa neljä ihmistä on kuollut ja kahdeksan haavoittunut asemiehen avattua tulen maan eteläosassa lähellä Mersinin kaupunkia, kertovat turkkilaiset uutistoimistot.
Kahden ihmisen kerrotaan kuolleen, kun asemies alkoi ampua ravintolassa. Kaksi muuta kuolonuhria saivat surmansa toisaalla. Ampujan kerrotaan paenneen paikalta autolla.
Mediatietojen mukaan seudulla on ollut käynnissä laaja etsintäoperaatio ampujan löytämiseksi. Turkkilaisviranomaiset eivät ole kommentoineet tapausta.