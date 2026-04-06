Iranilta vastaus Trumpin maltinmenetykseen: "Täyttä epätoivoa"

Kansainvälisen oikeuden mukaan sillat ja voimalaitokset ovat lähtökohtaisesti siviilikohteita, joihin kohdistuvat iskut ovat kiellettyjä. Amerikkalaisviranomaisten näkemyksen mukaan nämä siviili-infrastruktuuriksi laskettavat kohteet ovat laillisia sotilaskohteita sillä perusteella, että niiden tuhoaminen voisi osaltaan vaurioittaa Iranin ydin- ja ohjusohjelmia.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin alatyylinen somepurkaus ja vaatimus Hormuzinsalmen avaamisesta sai eilen illalla vastauksen Iranista. Iranin sotilasjohto varoitti ryhtyvänsä paljon aiempaa tuhoisampiin ja laajempiin vastatoimiin, jos viholliset iskevät maan siviilikohteisiin.

Keskiviikkoaamu takarajana

Iranin vastaukset ja varoitus sodan eskalaatiosta tuli sen jälkeen, kun Trump uhkasi eilen Iranin voimalaitoksia ja siltoja, jos Iran ei avaa Hormuzinsalmea.