Trump ei lukenut Iranin ehdotusta loppuun asti.

Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin välinen tulitauko on "hengityskoneessa".

Trump antoi kommenttinsa sen jälkeen, kun Iran oli vastannut Yhdysvaltojen rauhansuunnitelmaan.

– Sen roskan lukemisen jälkeen [tulitauko] on heikoimmillaan. En edes lukenut sitä loppuun asti, Trump sanoi.

Trump on kuvaillut Iranin ehdotusta myös "täysin epähyväksyttäväksi" ja "typeräksi".

Suurimmat kiistakysymykset Yhdysvaltojen ja Iranin välillä koskevat Hormuzinsalmen liikennettä, Iranin ydin- ja ohjusohjelmia sekä Hizbollahin ja Hamasin kaltaisten järjestöjen tukemista ja rahoittamista.

Hormuzinsalmen lukuun ottamatta yksikään kiistakapula ei ole uusi, vaan Yhdysvallat ja Iran ovat etsineet niihin ratkaisuja vuosia, jollei vuosikymmeniä.

Yhdysvallat oli sekä presidentti Trumpin lausuntojen että Valkoisen talon lähteiden mukaan viime viikolla varsin toiveikas rauhansopimuksen suhteen.

Trump jopa väitti Yhdysvaltojen lopettaneen Hormuzinsalmen avaamiseen tähdänneen operaation neuvotteluiden etenemisen vuoksi.

Todellista läpimurtoa ei tuonkaan jälkeen ole neuvotteluissa tapahtunut.