WHO:n johtaja sanoo muun muasa terveydenhuollon työntekijöiden kuolemien lisäävän pelkoa taudin leviämisestä.
Maailman terveysjärjestön johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi tiistaina olevansa syvästi huolissaan Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa leviävän Ebola-epidemian laajuudesta ja nopeudesta. Kongossa ebolaan epäillään kuolleen yli 130 ihmistä.
Tedros puhui aiheesta Maailman terveyskokouksessa, kertoo The New York Times.
Tedros sanoi laboratoriotestien yhdistäneen aukotta 30 tapauksista Kongon koillis-Iturin maakunnassa esiintyneeseen virukseen. Epidemian ensimmäiset tartunnat havaittiin siellä.
Pelkoa kuolemista
Tedrosin mukaan terveydenhuollon työntekijöiden kuolemat, väestön korkea liikkuvuus alueella sekä rokotteiden ja lääkkeiden puuttuminen herättävät pelkoa leviämisestä ja kuolemista.
Kongon terveysministeri Samuel-Roger Kamban mukaan epidemiaan epäillään liittyvän 131 kuolemantapausta ja 513 tartuntaa.
Luvut nousivat jyrkästi maanantaista, jolloin Kongossa raportoitiin 88 kuolemaa ja 336 tartuntaa, joiden epäillään liittyvän ebolaan.
WHO antoi sunnuntaina varoituksen, jonka mukaan ebola on kansainvälinen terveysuhka.
Taudista on myös ensimmäinen merkki Euroopassa. Saksa sanoo valmistautuvansa hoitamaan yhtä Yhdysvaltain kansalaista, joka on saanut ebolatartunnan.