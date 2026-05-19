Poliisi pyytää havaintoja miehestä, jota epäillään toisen miehen puukottamisesta Kemissä viime yönä.
Kemissä Juntokadulla tapahtui pihalla puolilta öin kahden miehen välienselvittely. Riita kärjistyi lopulta niin, että toinen mies aiheutti toiselle teräaseella sairaalahoitoa vaatineet vammat kasvoihin.
Epäilty puukottaja poistui paikalta mahdollisesti Tunturi-merkkisellä pyöräillä. Miehellä oli yllään vihreä takkia. Poliisi pyytää havaintoja miehestä ja tapauksesta osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi, tai numeroon 0265466259 ja WhatsAppiin 0504155803.