Pääministeri Petteri Orpo arvioi sunnuntaina, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tulliuhkaus saattaa perustua väärinkäsitykseen.

Presidentti Donald Trump ilmoitti lauantaina, että Suomelle ja seitsemälle muulle maalle asetetaan kymmenen prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen Grönlannin takia. Kesäkuun alussa tulli nousisi 25 prosenttiin, ja tulleja olisi maksettava kaikista Yhdysvaltoihin vietävistä tuotteista, kunnes sopimus Grönlannin ostamisesta on tehty.

Pääministeri Petteri Orpo viittasi tänään pääministerin haastattelutunnilla Ylellä turvallisuusympäristön muutokseen. Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä toteaa MTV:n haastattelussa, että turvallisuusympäristö muuttui ensin Venezuelan ja Iranin kautta.

– Mutta Suomen ja Euroopan kannalta se suurin kysymys on tietysti Grönlanti, jossa Yhdysvallat näyttää nyt olevan niin päättäväinen, että se on valmis vaarantamaan jopa Naton sisäisen yhteistyön.

Penttilä arvelee, että Orpon tapa nostaa esille väärinkäsityksen mahdollisuus on fiksua. Orpon mukaan Trump on saattanut tulkita Euroopan toimet Grönlannissa väärin.

– Tämä saattaa olla ainoa mahdollisuus tässä tilanteessa lähteä purkamaan tätä hyvin vastakkainasettelun omaista tilannetta.

Penttilän mukaan Trumpin kannalta on hyvin tärkeää, että häntä vastaan ei lähdetä hyökkäämään sanallisesti, vaan yritetään ymmärtää häntä.

– Mutta samaan aikaan on yhtä tärkeää, että Eurooppa valmistelee vastatoimia. Jos Trumpille tulee sellainen käsitys, että Eurooppa on heittopussi, niin sitten sitä heitellään.

Penttilä toteaa, että koko Eurooppa on nyt liikkeessä ja kaikki miettivät, miten transatlanttinen suhde asettuu. Suomelle se tarkoittaa Penttilän mukaan sitä, että on mentävä entistä enemmän ”kahdella raiteella”.

– Ne (raiteet) ovat Amerikka ja Nato-yhteistyö. Toinen on Naton puitteissa tapahtuva eurooppalainen yhteistyö.

Penttilän mielestä Trumpin tulliuhkauksella on pysyviä vaikutuksia Euroopan ja Yhdysvaltain väliseen luottamukseen siinäkin tapauksessa, että tullit eivät eivät toteutuisikaan.

– Euroopassa täytyy hyväksyä se tosiasia, että Yhdysvaltain ja Euroopan suhteet eivät enää perustu luottamukseen, ne eivät perustu yhteisiin arvoihin, ne voivat perustua vain yhteisiin intresseihin. Niitä nyt täytyy Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan hakea, jotta päästään yhteistyöhön takaisin Amerikan kanssa.

Penttilän mukaan Grönlannin asiassa on edelleen vaihtoehtoja.

– Yksi on, että tulisi diili, jossa on Tanska, Grönlanti ja Yhdysvallat. Ja silloin kaikki olisivat tyytyväisiä. Amerikka saisi kaiken minkä haluaa. Toinen on se pakotettu itsenäisyys, jonka jälkeen Yhdysvallat tekee sopimuksen Grönlannin kanssa. Kolmas on sotilaallinen haltuunotto, joka olisi varmaan enemmän ilmoitusasia.

Penttilä painottaa, että Grönlannin sotilaallisen haltuunoton vaihtoehtoa pitää välttää millä keinolla hyvänsä.

1:36 EU-maiden suurlähettiläät hätäkokouksessa Brysselissä Trumpin tulliuhkailun takia.