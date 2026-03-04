Ylen tietojen mukaan Suomessa hallitus käy keskustelua siitä, pitäisikö ydinaseisiin liittyviä rajoituksia purkaa. Yle uutisoi asiasta keskiviikkona lähteisiinsä perustuen.
Ylen tietojen mukaan on näyttänyt siltä, että hallituksella on haluja poistaa ydinaseiden kauttakulun esteitä Suomen maa- ja merialueilla sekä ilmatilassa.
Vielä ei ole varmuutta siitä, johtaako keskustelu muutoksiin.
Hallitus valmistelee parhaillaan ydinenergialain uudistamista, ja hallituksen esitystä odotetaan eduskuntaan mahdollisesti jo ensi viikolla.
Lakia on tarkoitus päivittää vastaamaan tulevaisuuden ydinenergiateollisuuden tarpeita, ja sen sisällöstä on sovittu poliittisesti.
Nykyisellään laki kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin ja hallussapidon Suomessa.
Ylen tietojen mukaan ydinasioihin liittyvä pohdinta on laajentunut Suomen Nato-jäsenyyden myötä ja turvallisuustilanteen kiristyttyä. Ylen mukaan kaikissa hallituspuolueissa ei kuitenkaan ole käyty laajaa keskustelua asiasta.
Ylen tietojen mukaan eduskunnan puolustusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta saanevat torstaina tietoa hallituksen piirissä käydystä pohdinnasta. Puolustusministeri (kok.) on valiokunnissa kuultavana.