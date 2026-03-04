Helsingin Jätkäsaaressa syttyi keskiviikkona illalla tulipalo yksityisasunnossa. Poliisi epäilee tapauksessa rikosta.
Pelastuslaitos ja poliisi saivat keskiviikkona kello 19.38 ilmoituksen tulipalosta yksityisasunnossa Jätkäsaaren Kanariankujalla.
Pelastuslaitos pelasti yhden ihmisen palaneesta huoneistosta ja sammutti palon. Palosta pelastunut vietiin sairaalaan tarkastettavaksi.
Alustavien tietojen mukaan poliisi tutkii tapausta törkeänä tuhotyönä eli se epäilee tulipaloa tahallaan sytytetyksi.
Poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni rikoksesta epäiltynä.