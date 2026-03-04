Valkoinen talo sanoo Espanjan suostuneen yhteistyöhön Iranin suhteen. Espanjan ulkoministeri kiistää tiedon.
Espanja pysyy kannassaan, jonka mukaan se ei salli Yhdysvaltojen käyttää tukikohtiaan hyökkäyksiin Irania vastaan. Asiasta kertoi keskiviikkona Espanjan ulkoministeri Jose Manuel Albares espanjalaiselle Cadena SER -radiokanavalle.
Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi hieman aiemmin toimittajille puhuessaan, että Espanja olisi suostunut yhteistyöhön Yhdysvaltain asevoimien kanssa. Leavitt ei tarkentanut, mitä väitettyyn yhteistyöhön kuuluisi.
Presidentti Donald Trump uhkasi tiistaina Yhdysvaltain keskeyttävän kaiken kaupan Espanjan kanssa.
Myös Espanjan pääministeri Pedro Sanchez kiisti aiemmin keskiviikkona maan perääntyneen kannastaan.
Sanchez sanoi tv-puheessaan keskiviikkona, ettei Espanja aio kostotoimien pelossa osallistua johonkin, joka on vahingollista maailmalle ja vastoin Espanjan etuja ja arvoja.
– Me vastustamme tätä katastrofia, Sanchez sanoi Iranin vastaisiin sotatoimiin viitaten.