Intiassa on vietetty keskiviikkona holijuhlaa. Juhlaperinteisiin kuulu värejä, musiikkia ja jekuttamista.

Intian pääkaupungissa Delhissä värjäytyivät keskiviikkona yhden jos toisenkin kadunkulkijan kasvot, kun paikalliset viettivät vapaapäivää juhlien hinduille tärkeää holia.

– Tämä on värien juhla. Nautin tässä juhlassa väreistä, veljistä ja sukulaisista. Rakastan tätä juhlaa, sanoo Umesh Sharma STT:lle Delhissä.

– Tämä juhla on kuin halaus, hän sanoo.

Moni tuntee eri puolilla Etelä-Aasiaa ja muuallakin vietetyn holin värikkäänä juhlana, jossa erilaisia värejä heitetään toisten juhlijoiden päälle. Juhlaan kuuluu myös musiikkia ja jekuttelua.

Juhlintaan saattaa päätyä mukaan haluamattaankin, sillä värikylvyiltä ei kukaan ole välttämättä turvassa. Ohikulkijan kasvot saatetaan värjätä lupaa kysymättä ja paikallisen kulkupelin eli riksan kyytiin saatetaan heittää vesi-ilmapallo.

Intian Vanhassa Delhissä on vietetty keskiviikkona Hindujen värikästä holi-juhlaa.Lehtikuva

STT tapasi keskiviikkona juhlijoita Delhissä Shiva-jumalalle pyhitetyn temppelin edessä. Shiva on yksi hindulaisuuden tärkeimmistä jumalista.

Yksinkertaistettuna Shivan uskotaan olevan tuhoava jumala, joka myös luo uutta. Arjessa Shivaa palvovat saattavat pyytää päivittäin apua Shivalta.

– Tämä on päivä, josta voimme nauttia perheen ja jumalan kanssa, Puneet Bachwani sanoo STT:lle.

Bachwani sanoo, että arkena ihmiset ovat kiireisiä töiden kanssa. Holina taas voi viettää aikaa perheen kanssa ja leikkiä Shivan kanssa.

– Se on Intian juhla. Nautimme paljon tästä juhlasta. On paljon ihmisiä, joiden luona käymme kylässä, Poonam Gupta sanoo STT:lle.

Delhissä monet viettävät holia naapurustossaan tai perheensä kesken.

Delhin kadut olivat suhteellisen tyhjiä holina. Suurilla teillä oli tiesulkuja hidastamassa vähäistäkin liikennettä.

Delhissä ja muualla nähtiin viime päivinä shiiamuslimien mielenosoituksia.

Shiiamuslimit eri puolilla maailmaa ovat surreet ajatollah Ali Khamenein surmaamista. Khamenei oli paitsi Iranin ylin johtaja myös hengellinen johtaja, joka edusti islamin shiialaista suuntausta.

Iranin korkein johtaja Khamenei kuoli lauantaina Israelin ja Yhdysvaltojen iskuissa.

Hyvän voitto pahasta

Holi symboloi hinduille muun muassa rakkautta, uutta alkua, kevään saapumista ja hindumytologiaan perustuen hyvän voittoa pahasta. Ensimmäisiä kirjallisia mainintoja holista on 2 000 vuoden takaa.

Holiin liitetään useita hindumytologian tapahtumia.

Yksi tarinoista kertoo Krishna-jumalasta ja hänen rakastetustaan Radha-jumalattaresta.

Uskonnollisissa Bhagavata Purana -teksteissä kerrotussa tarinassa Krishna, joka tunnetaan ilkikurisista tempuistaan, pohti äidilleen sitä, miksi Radha oli niin vaalea iholtaan ja hän itse tumma.

Tähän Krishnan äiti tarinan mukaan vastasi leikkisästi, että Krishna värjäisi Radhan kasvot väreillä.

Toisessa holiin liitetyssä tarinassa käsitellään Vishnu-jumalaa palvonutta Prahladaa ja tämän siskoa Holikaa. Prahladan isä, paholaiskuningas Hiranyakashipu yritti saada tämän lopettamaan Vishnun palvonnan.

Lopulta hän tarinan mukaan lähetti tulelle immuunin Holikan tappamaan Prahladan. Holika sai Prahladan suostuteltua rovioon uskoen, että hän itse ei palaisi.

Uskotaan, että Vishnu pelastikin liekeistä seuraajansa Prahladan ja Holika kuoli liekkeihin. Tarina kuvastaa hyvyyden voittoa pahuudesta ja korostaa omistautumista uskonnolle.

Joissakin hindulaisuuden suuntauksissa holi liitetään Shiva-jumalaan. Hindulaisuus on monijumalainen uskonto, joka on peräisin Intiasta.

Värien kemikaaleista haittaa ympäristölle

Holin ympäristövaikutuksista on puhuttu Intiassa jo ainakin toista vuosikymmentä, ja asia mietityttää yhä useampaa.

Ongelmana on ollut muun muassa se, että juhlinnassa käytetyissä väreissä on ollut myrkyllisiä kemikaaleja, synteettisiä väriaineita ja osassa värejä on ollut raskaita metalleja.

Nyt väreissä saatetaan käyttää kukkaisuutteita, kasvivärejä ja keittiöstäkin saatavia värejä. Keltaiseen voidaan käyttää kurkumaa ja punaiseen granaattiomenan kuorta.

Intiassa millenniaalit eli 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella syntyneet kiinnittävät aiempia sukupolvia enemmän huomiota värien ympäristöystävällisyyteen.

Jotkut Z-sukupolveen kuuluvat ottavat juhlinnassa huomioon myös muita eettisiä näkökulmia. Z-sukupolvi on Maailman talousfoorumin mukaan aiempia ympäristötietoisempi ja enemmän huolissaan maapallon tulevaisuudesta.

Z-sukupolvi on syntynyt 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa.

Holin ympäristökuormitus ei ole liittynyt pelkästään värien myrkyllisyyteen vaan myös esimerkiksi vesistöjen saastumiseen ja ilmansaasteisiin. Samalla myrkylliset väriaineet vaikuttavat vakavasti myös esimerkiksi kulkukoiriin.

Väriä saatetaan ruiskuttaa suoraan eläimiin. Väreillä voi olla eläimille vakaviakin terveysvaikutuksia.