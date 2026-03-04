Tappara-hyökkääjä Oiva Keskinen selvisi ilman rangaistusta poikittaisesta mailasta kiekottomaan pelaajaan.
Jukurien pelaajat antoivat kovuutta Tapparan Oiva Keskiselle kovuutta vaihtoaitioiden edessä jääkiekon SM-liigan keskiviikon ottelun kolmannessa erässä. Muutama minuutti myöhemmin, kun Keskinen viiletti jälleen jäällä, hän sortui kyseenalaiseen temppuun.
Keskinen löi kostoiskussaan kiekotonta Bence Horvathia poikittaisella mailalla selän puolelta. Jukurien unkarilaishyökkääjä jäi toviksi jäähän makaamaan.
Jukurien päävalmentaja Jonne Virtanen kävi tuomariston kanssa keskustelua, mutta jäähyä tilanteesta ei tuomittu.
– Melkoinen poikkari selkään menee nyt kyllä tuomaristolta tilanteessa ohitse, MTV Urheilun selostaja Aleksis Ärje ihmetteli.