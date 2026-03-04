Useita ihmisiä on loukkaantunut Saarijärvellä Keski-Suomessa, jossa poliisilla oli myöhään iltapäivällä usean partion tehtävä.
Poliisilla oli keskiviikkona iltapäivällä puoli kuuden jälkeen tehtävä yksityisasunnossa Saarijärvellä, kertoo Sisä-Suomen poliisi tiedotteessaan.
Paikalla oli poliisin mukaan useita poliisipartioita.
Kyseessä oli poliisin mukaan kohdennettu väkivallanteko, josta ei poliisin tämän hetken tietojen mukaan ollut vaaraa sivullisille.
Poliisi otti kiinni useita ihmisiä rikoksista epäiltyinä. Tilanteessa loukkaantui monta ihmistä. Loukkaantuneet on viety sairaalahoitoon.
Poliisi tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan torstaina.