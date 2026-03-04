Miesten jääkiekkoliigan pistepörssiä dominoiva Tappara-hyökkääjä Benjamin Rautiainen ylitti keskiviikkona erittäin harvinaisen rajapyykin, vaikka tamperelaisilla on vielä kuusi ottelua runkosarjaa pelaamatta.

Kesäkuussa 21 vuotta täyttävä Benjamin Rautiainen keräsi 3–1-voitossa Jukureista tehot 1+1 ja nosti samalla koko kauden pistemääränsä 70 pisteeseen (22+48).

1:24 Benjamin Rautiainen iski 2–0-maalin Tappara-vahti Christian Heljangon pitkästä avauksesta.

Vastaavaan pistemäärään on ylletty 2000-luvulla vain neljä kertaa, mutta tällä ja edellisellä vuosikymmenellä ei kertaakaan.

TPS:n Kai Nurminen keräsi 78 pistettä (41+37) kaudella 1999–2000, Jokereiden Petri Varis 70 pistettä (27+43) vuotta myöhemmin ja Kärppien Janne Pesonen 78 pistettä sekä Jokerien Ville Leino 77 pistettä kaudella 2007–2008.

Rautiainen nousi samalla Tapparan seurahistorian toiseksi eniten yhden kauden aikana pisteitä tehneeksi pelaajaksi Jori Lehterän ohi. Kaikkien aikojen ykkönen Martti Jarkko on enää kolmen pisteen päässä kaudella 1976–1977 tehdyn 73 pisteen turvin.

– Onhan se aika uskomaton (pistemäärä). Herralla on kyllä potentiaalia, että en muista monella (vastaavaa) nähneeni. Lajitaidot ovat ihan hirmuiset, Tapparan 1–0-maalin viimeistellyt Aapeli Räsänen sanoi MTV Katsomon haastattelussa.

Tappara ratkaisee runkosarjan voiton päätöskierroksilla KooKoon ja SaiPan kanssa. Jukurit on jäänyt TPS:stä ja viimeisestä pudotuspelipaikasta kuusi pistettä.

Juttua täydennetty kello 21.47: lisätty Jokerien Ville Leinon pisteet kaudelta 2007–08.