Suomi ja seitsemän muuta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tulliuhkailujen kohteeksi joutunutta Euroopan maata ovat julkaisseet yhteisen lausunnon.
Donald Trumpin uhkailujen kohteeksi joutuneet Euroopan maat varoittavat, että uhkailut heikentävät transatlanttista suhdetta ja uhkaavat aiheuttaa vaarallisen syöksykierteen.
Allekirjoittajamaat Tanska, Saksa, Norja, Hollanti, Britannia, Suomi, Ruotsi ja Ranska toteavat seisovansa yhdessä rintamassa ja puolustavansa suvereniteettiaan.
Presidentti Donald Trump ilmoitti lauantaina asettavansa kymmenen prosentin tuontitullit niille Euroopan maille, jotka lähettävät sotilaita Grönlannin tueksi. Kahdeksan maan joukossa on myös Suomi.
Käytännössä Trump katsoo, että nämä maat vastustavat hänen suunnitelmiaan liittää Grönlanti osaksi Yhdysvaltoja.
Lausunto julkaistiin muun muassa presidentti Alexander Stubbin kanslian verkkosivulla.
"Puolustamme suvereniteettiamme"
Lausunnossa todetaan, että allekirjoittajamaat ovat Naton jäseninä sitoutuneet vahvistamaan arktista turvallisuutta "yhteisenä transatlanttisena etuna".