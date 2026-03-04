Sveitsin Nadine Fähndrich päättää uransa maastohiihtäjänä.
Maastohiihdon tähtinimiin lukeutuva Nadine Fähndrich, 30, kertoo tuoreella sosiaalisen median videollaan tämän kauden jäävän hänen viimeisekseen.
– Olen viime viikkoina miettinyt tämän olevan fantastinen hetki lopettaa ura, Fähndrich sanoo.
Hän sivakoi helmikuussa Milano-Cortinan olympialaisissa parisprintin hopeaa Nadja Kälinin kanssa. Fähndrich sanoo olympiamitalin saavuttamisen olleen aina hänen unelmanaan, "eikä ole mikään kauniimpaa" kuin sen toteutuminen.
Fähndrich saavutti urallaan parisprintissä myös yhden MM-hopean ja yhden MM-pronssin sekä henkilökohtaisessa sprintissä yhden MM-pronssin.
Maailmancupin palkintokorokesijoja on kertynyt 27, niistä voittoja on seitsemän.
Fähndrich sanoo katsovansa uraansa taaksepäin ylipäänsä ylpeydellä.
Fähndrichin tavoin Yhdysvaltain Jessie Diggins ja Suomen Krista Pärmäkoski ovat ilmoittaneet hiihtävänsä viimeistä kauttaan.