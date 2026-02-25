Hallitus on pelastanut Suomen hallitsemattomalta velkaantumiselta, julisti Petteri Orpo eduskunnassa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) antoi tänään eduskunnalle ilmoituksen siitä, mitä vuonna 2026 on luvassa politiikassa.

Puhe alkoi tietenkin hallituksen tähänastisten päätösten kehumisella.

– Hallitus on tehnyt määrätietoisesti töitä ja pelastanut Suomen hallitsemattomalta velkaantumiselta, Orpo linjasi.

"Mitään päätöksistä ei voi perua"

Kaikki eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta saivat tunnustusta, kun Orpo käsitteli niin sanottua velkajarrua.

Hyvin laaja eduskunnan enemmistö on sitoutunut erittäin suuriin säästöihin myös ensi vaalikaudella.

– Tämä hallitus on joutunut sopeuttamaan taloutta kymmenellä miljardilla eurolla. Tämän päivän arvioiden mukaan seuraavalla hallituskaudella edessä on vastaavan kokoinen urakka. Mitään tehdyistä päätöksistä ei voi perua. Sen sijaan päätöksiä on tehtävä lisää, Orpo totesi.

Kevään tärkeimmistä lakihankkeista Orpo luetteli muun muassa valmiuslain, hankintalain ja alueidenkäyttölain uudistukset.

Työlistalla ovat myös esimerkiksi perusopetuslain muutos niin sanottujen "armovitosten" karsimiseksi ja opintoseteli, jolla ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret voisivat opiskella ilmaiseksi 30 opintopistettä avoimessa korkeakoulussa.

SDP vaatii 1,4 miljardin lisäsäästöjä

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman lyttäsi hallituksen saavutukset, ja sanoi, että kuluvasta vaalikaudesta on tulossa "menetetty vaalikausi".

Lindtman vaati Orpon hallitusta tekemään vielä tällä vaalikaudella 1,4 miljardin euron sopeutukset. Hallitus ei ole vielä vahvistanut, kuinka isot säästöt se aikoo hakea ennen kaikkea tämän kevään kehysriihessä.

– Ovatko hallituspuolueet valmiita vähentämään velkaantumista myös käytännössä, ei vain puheissa? Lindtman kysyi.

Säästöjen tekeminen nyt helpottaisi seuraavan hallituksen työtä. Lindtman on tällä hetkellä kannatuskyselyiden perusteella vahva ehdokas seuraavan hallituksen pääministeriksi.