Viron pääministeriltä karu toteamus Euroopan puolustuksesta | MTV Uutiset

MTV Münchenissä: Viron pääministeriltä karu toteamus Euroopan puolustuksesta MTV haastatteli Baltian maiden pääministereitä Münchenissä. Julkaistu 16.02.2026 06:50 Janne Puumalainen janne.puumalainen@mtv.fi Viron ja Latvian pääministerit kommentoivat MTV:n haastattelussa Euroopan puolustuksen vahvistamista ja Ukrainan sodan neuvottelutilannetta. Viikonloppuna Münchenin turvallisuuskokouksen lavalla kävi Euroopan johtajia toisensa perään puhumassa siitä, miten maanosan puolustusta on vahvistettava. Eikä siinä ole mitään uutta. Asiasta on puhuttu ja erilaisia suunnitelmia laadittu niin Euroopan unionissa kuin sotilasliitto Natossa. Alkuvuoden Grönlanti-kriisin myötä Euroopan johtajat puhuvat nyt entistä vakavammin myös siitä, miten Euroopan on oltava vähemmän riippuvainen Yhdysvaltojen avusta turvallisuudessa. Viron pääministeri Kristen Michal kuitenkin sanoo, että kaikki Euroopan maat eivät vieläkään suhtaudu asiaan sillä vakavuudella ja kiireellä, mitä Venäjän uhalta suojautuminen vaatii. – Baltian maat ja Pohjoismaat ovat ryhtyneet toimeen. Saksalaiset ja puolalaisetkin ovat mukana, mutta meidän on saatava kaikki mukaan. Kaikkien on ymmärrettävä, että Naton investoinnit kollektiiviseen turvallisuuteen pitävät uhat loitolla, Michal sanoi MTV:lle Münchenin turvallisuuskokouksessa. Michal ei lähde nimeämään yksittäisiä liian hitaasti toimivia maita, mutta hänen listastaan puuttuvat Länsi- ja Etelä-Euroopan maat. "Olemme kansakunta, joka ei voi jäädä miettimään" Naton huippukokouksessa päätettiin viime kesänä viiden prosentin puolustusmenotasosta suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tavoite on määrä saavuttaa vuoteen 2035 mennessä.

Osa Nato-maista, kuten Belgia, Italia ja Espanja, pääsivät edelliseen kahden prosentin tavoitteeseen vasta viime vuonna.

Britannian puolustusministeri John Healey taas kertoi tällä viikolla Nato-kokouksen yhteydessä, ettei hänen maallaan ole kiirettä saavuttaa uutta tavoitetta ennen vuotta 2035.

Ennen Haagin huippukokousta Baltian maat kuuluivat niihin, jotka olisivat halunneet tehdä tavoiteaikataulusta kaikille paljon tiukemman. Viron, Latvian ja Liettuan puolustusmenojen arvioidaan yltävän jo tänä vuonna noin viiden prosentin tasolle.

– Budjetissamme on jo sitoumus viiden prosentin puolustusmenoihin. Olemme linnoittaneet ja sulkeneet rajamme Valko-Venäjälle ja Venäjälle. Olemme kansakunta, joka ei voi jäädä miettimään, vaan meidän on toimittava, Latvian pääministeri Evika Silina sanoo.

Pääministeri Evika Silinan johtama Latvia on yltämässä jo tänä vuonna lähes viiden prosentin puolustusmenotasoon./All Over Press

Hän katsoo, että latvialaisten ja suomalaisten ajattelutapa on hyvin samankaltainen.

Toivottavasti USA pian ymmärtää, miten Venäjä toimii

Kumpikaan MTV:n haastattelemista pääministereistä ei usko, että rauha Ukrainassa on kovinkaan lähellä.

Syynä on se, ettei Venäjä osoita halua solmia rauhaa tai joustaa tavoitteistaan.

– Neuvotteluja kyllä käydään, mutta kahdenkymmenen kohdan listan kanssa mennään vain edestakaisin. En usko, etta rauha on lähellä, ellei Venäjää saada haluamaan sitä tai se ei joudu toteamaan, että on käyttänyt kaikki resurssinsa, Evika Silina sanoo.

Perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti Venäjän haluavan tehdä sopimuksen ja vaati Ukrainaa liikkumaan kannoistaan.

– Yhdysvallat tekee sen minkä voi, mutta me naapurimaat tunnemme Venäjän. He toimivat aina siten, että sanovat yhtä keskusteluissa ja toimivat lopulta aivan toisin. Uskon, että jonkin ajan päästä Yhdysvallat ymmärtää, miten Venäjä todellisuudessa toimii, Silina sanoo.

Painetta lisättävä

Kysyttäessä Trumpin Ukrainan presidenttiin Volodymyr Zelenskyiin kohdistumasta painostuksesta Viron Kristen Michal sanoo, että paine sodan lopettamiseen pitäisi tietenkin kohdistaa Venäjään.

– Ongelma on Venäjä ja sen diktaattori, joka tappaa Ukrainan naisia ja lapsia, ja pommittaa siviili-infrastruktuuria. Tälläkin hetkellä Ukrainassa on ihmisiä ilman sähköä, lämmitystä ja vettä.

Michal pitää tervetulleena, että myös Yhdysvallat on lisännyt energiapakotteita Venäjää kohtaan. Eurooppa taas on toiminut varsinkin varjolaivaston toiminnan rajoittamiseksi.

Michalin mukaan painetta on lisättävä entisestään. Viro on esittänyt, että Venäjän joukoissa taistelleet sotilaat asetettaisiin EU:ssa maahantulokieltoon.

Viron pääministeri Kristen Michalin mukaan Baltian maat, Pohjoismaat, Saksa ja Puola suhtautuvat riittävällä kiireellä puolustuksen vahvistamiseen Euroopassa.

MTV Uutisten tietojen mukaan kannatus jäsenmaiden keskuudessa ei kuitenkaan ollut riittävää, jotta ehdotus olisi otettu mukaan komission ehdotukseen seuraavasta pakotepaketista. Pakotteista päätettäessä vaaditaan jäsenmaiden yksimielisyyttä.

Komission ehdotukseen sisältyy kuitenkin Suomen ja Ruotsinkin esillä pitämä meripalvelukielto varjolaivaston aluksille. Se tarkoittaisi, ettei niille saisi tarjota esimerkiksi satamapalveluita ja vakuutuksia.

Varjolaivasto koostuu monimutkaisilla omistusjärjestelyillä verhoilluista usein huonokuntoisista öljytankkereista, joita Venäjä käyttää G7-maiden sille asettaman raakaöljyn hintakaton kiertämiseen, mikä kartuttaa sen sotakassaa.

Janne Puumalainen MTV Uutiset Janne Puumalainen työskentelee MTV Uutisissa Eurooppa-kirjeenvaihtajana, asemapaikkanaan Bryssel. Hän seuraa EU:n ja Naton toimintaa sekä laajemmin kansainvälistä politiikkaa erityisesti Euroopan näkökulmasta.