Miltton USA:n toimitusjohtaja Kristiina Helenius arvioi, että Trumpin Grönlanti-politiikka voi tuoda kovan takaiskun Suomen ja Yhdysvaltain suhteille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin viime aikojen Grönlanti-politiikka tuomitaan yksiselitteisesti ja yksimielisesti Washingtonissa, sanoo kaupungissa asuva konsulttiyritys Miltton USA:n toimitusjohtaja Kristiina Helenius.

Helenius arvioi, että tilanne erottuu aiemmista Trumpin liikkeistä siinä, ettei aiemmin ole tullut näin voimakasta vastalauseiden myrskyä. Muihin Trumpin toimiin on löytynyt aina ymmärtäjiä ja hyötyjiä, mutta nyt vastustusta löytyy niin kansan kuin päättäjien joukosta.

– Kukaan ei näe tässä järjen hiventä, Helenius summaa.

Trump on toistuvasti sanonut, että Yhdysvaltojen on saatava Grönlanti hallintaansa. Washingtonissa asia on tuntunut monista hatusta vedetyltä.

– Kuulen tällaisia keskusteluja, joissa ihmetellään, että jos Grönlanti on ollut meille turvallisuuspoliittisesti niin tärkeä, niin miksi meillä ei ole sitten siellä sotilaita.

Grönlanti on ollut myös Washingtonissa iso uutinen, Helenius kertoo.

– Sisäpolitiikan asiat, kuten Minnesotan käynnissä oleva tilanne, ovat ykkösuutisia, mutta kyllä tämä on iso aihe. Kaikki ymmärtävät, että tämä voi fundamentaalisesti muuttaa Yhdysvaltain paikkaa maailmassa ja purkaa liittolaisuussuhteet.

Lauantaina Trump ilmoitti, että Suomelle ja seitsemälle muulle maalle asetetaan kymmenen prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen Grönlannin takia. Kesäkuun alussa tulli nousisi 25 prosenttiin.

Myös uudet tullit herättävät ihmetystä, kun kesällä saatiin sovittua EU:n ja Yhdysvaltain tullisopimukset.

– Miksi mentäisi kaikki taas sotkemaan uudestaan? Helenius kertoo ihmisten ihmettelevän.

Kongressista vastavoimaa Trumpille

Trumpin Grönlanti-politiikka nähdään Washingtonissa askeleena, josta Yhdysvaltojen olisi vaikea toipua. Yleinen mielipide on, että se voi sysätä Yhdysvallat sellaiselle tielle, josta paluuta ei ole, Helenius sanoo.

– Kaikki odottavat, että tilanne menee ohi. Iso kysymys on se, onko korjattavissa tuho, mitä tässä tehdään.

Heleniuksen mukaan Trumpille vastavoimana toimivat nyt Yhdysvaltain kongressin päättäjät, jotka yrittävät pehmentää tilannetta. Tanskassa ja Grönlannissa vieraili kuluneella viikolla kongressin delegaatio, joka muun muassa kehui Tanskaa liittolaisena sekä Grönlannin kulttuuria.

– Sen perusteella kongressista tulee kova vastustus Trumpin touhuille, jos hän lähtee etenemään tämän kanssa.

Grönlanti-politiikan jatkaminen nykyisellään ja tuontitullien asettaminen Euroopalle olisi kova takaisku kymmeniä vuosia hyvinä ja läheisinä säilyneille Suomen ja Yhdysvaltain suhteille, Helenius arvioi.

– Nyt vielä niin moni asia on liikkeessä, että miten tilanne ikään kun asettuisi. Kyllä tässä heti tulee kysymykseen meidän juhlimamme jäänmurtajakaupat. Ne joutuvat taas ihan erilaiseen valoon. Aletaanko niitä käyttää vipuna tällaisessa kireässä tilanteessa, kun Trump jotain haluaa?

Heleniuksen arvion mukaan parhaillaan käynnissä on huono kierre.

– Tilanne on nyt niin akuutti, että vaikea nähdä, millainen tilanne on kuukauden päästä. Nyt vaan pitää tasapainotella.