Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on pyytänyt selvitystä siitä, onko Suomen ja muiden Pohjoismaiden energiainfrastruktuuria uhattu ja mistä on kyse.

Ruotsin TV4 kertoi tänään päivällä, että Pohjoismaiden energiaverkkoon on kohdistettu vakava uhkaus.

MTV Uutiset kysyi pääministeri Petteri Orpolta (kok.) eduskunnassa, mistä on kyse.

– Olen pyytänyt tästä meidän viranomaisilta selvitystä, Orpo kertoi.

Asia ei ilmeisesti ole noussut pääministerin tietoon ennen TV4:n uutisointia.

– Meidän viranomaiset seuraavat hyvin tarkkaavaisesti koko ajan kaikkea meidän energiainfrastruktuuriin liittyvää ja ovat myös tiiviissä yhteydessä naapureihin, Orpo kommentoi.

– Mitään akuuttia ei ole meille tuotu tietoon, mutta olen pyytänyt tästä selvityksen.

Ulkovaltoihin kytkeytynyt taho?

Ruotsalaiskanavan tietojen mukaan uhka kohdistuu kaikkiin Pohjoismaihin.

TV4:n mukaan mahdollinen ulkovaltoihin kytkeytynyt taho on uhannut maiden energiaverkostoa.

TV4:n mukaan uhkaaja on ilmoittanut aikarajan ennen mahdollista iskua.

Tarkempia yksityiskohtia ei tiedetä.

– Uhkauksen mukaan tekijä voi iskeä lähiaikoina, TV4:n lähde sanoo.

Jos tällaisia uhkauksia on tehty, ne on otettava vakavasti, energia-asioista vastaava ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) sanoo MTV Uutisille.

Tähän mennessä Multalallekaan ei ole välitetty tietoja mistään poikkeuksellisesta.

– Sen haluan kuitenkin sanoa, että meillä on lähtökohtaisesti hyvin hajautettu ja suojattu kriittinen infrastruktuuri ja myös energiainfrastruktuuri, Multala toteaa.