Eurooppalaiset tulevat ymmärtämään, että Grönlannin luovuttaminen Yhdysvalloille on paras ratkaisu, sanoo Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent uutiskanava NBC:n haastattelussa.
Eurooppalaisjohtajat ovat reagoineet yhdenmukaisesti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tulliuhkaukseen. Kahdeksan Trumpin uhkailemaa Euroopan maata totesivat, että tulliuhkailut heikentävät transatlanttisia suhteita. Maat sanoivat puolustavansa yhdessä suvereniteettiaan.
Bessentin mukaan Euroopan turvallisuus on riippuvainen Yhdysvalloista. Bessent sanoo, että eurooppalaiset osoittavat heikkoutta, kun taas Yhdysvallat voimaa.