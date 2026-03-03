Pääministeri Petteri Orpo pitää Iranin sotaa riskinä Suomen orastavalle talouskasvulle. Orpo kuitenkin uskoo ja toivoo, että alkanut talouskasvu voisi Suomessa kaikesta huolimatta jatkua.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi tänään eduskunnassa median kysymyksiin Iranin sodan vaikutuksista Suomen talouteen. Orpo näkee riskejä muun muassa polttoaineiden hintojen ja kuljetuskustannusten nousussa.

– Epävarmuus maailmanmarkkinoilla voi vaikuttaa ja lyödä laineensa myös Suomeen asti. Se olisi erittäin harmillista, totesi Orpo.

Orpo kuitenkin toivoi, ettei Suomen juuri alkanut ja pitkään kaivattu talouskasvu hiipuisi.

Kasvu on vielä pientä ja pitkittyessään ja mahdollisesti edelleen laajetessaan Iranin sota voi aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia myös Suomessa.

– Toivon, että se ei vaikuttaisi kotimaiseen kysyntään ja että nyt aika hyvässä vauhdissa oleva vienti jatkaisi menoaan, mutta riski tässä on aina. Me olemme valitettavasti nähneet viime vuosina, miten maailman turvallisuuteen liittyvät ongelmat ja häiriöt vaikuttavat suoraan meidän talouteen, pohti Orpo.

Pääministeri halusi kuitenkin pitää toiveikkuutta yllä. Suomella on hänen mielestään kaikki edellytykset suurempaankin talouskasvuun, jos Iranin sodan vaikutrukset jäävät lyhytaikaisiksi.

– Me olemme avoin maa, mutta meillä on kuitenkin perusta aika hyvässä kunnossa tällä hetkellä, niin että edellytyksiä tästä huolimatta talouden kasvulle on, arvelee Orpo.