Kaksi rekkaa on suistunut ojaan jäisellä tiellä Rovaniemellä Lapissa.
Rovaniemellä Kemintiellä sattui kaksi raskaan ajoneuvon onnettomuutta keskiviikkoiltana lähes samaan aikaan, kerrotaan Lapin pelastuslaitokselta.
Ensimmäinen onnettomuus tapahtui Petäjäisen kohdalla, jossa rekka-auto suistui pitkälle ojaan ja kaatoi mennessään isoja puita ja valotolpan.
Suistumisen seurauksena ajoneuvon perävaunu pyörähti ympäri.
Ajoneuvon lastina oli ympäristölle haitallista kuparirikastetta, jota aletaan pelastuslaitoksen mukaan kerätä lähituntien aikana. Pelastuslaitos on konsultoinut ympäristöviranomaisia onnettomuuden ympäristövahingontorjunnasta.
Ajoneuvon kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa.
Tyhjä rekka suistui ojaan Mutkanperässä
Toinen onnettomuus sattui Mutkanperän kohdalla. Siellä tyhjä rekka-auto suistui ojaan.
Pelastuslaitos ohjaa liikennettä molemmissa onnettomuuspaikoissa.
Valtatie 4 on erittäin liukas sään lauhtumisen takia, pelastuslaitos varoittaa.