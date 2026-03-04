Yhdysvallat sanoo iskujensa surmanneen Iranissa miehen, joka sen mukaan johti presidentti Donald Trumpin salamurhasuunnitelmaa.
Puolustusministeri Pete Hegseth kertoi lausunnossaan USA:n tappaneen Iranissa Donald Trumpin salamurhahanketta johtaneen miehen. Lausunnosta uutisoivat muun muassa Axios sekä uutistoimisto Reuters.
Hegsethin mukaan Yhdysvallat ei erityisesti kohdistanut iskuja kyseiseen henkilöön, vaan toimi tilaisuuden tullen.
Yhdysvallat syytti marraskuussa 2024 Irania siitä, että se olisi suunnitellut Trumpin salamurhaamista. Yhdysvaltojen mukaan sen liittovaltion poliisi FBI esti juonen.
Iran itse kiisti tuolloin syytökset.