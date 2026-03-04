Sotaa Iranissa vastustaa yhä selvä enemmistö amerikkalaisesta, kertoo MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Yhdysvallat on julkaissut ensimmäisten Iranin sodassa kaatuneiden sotilaiden nimet ja kuvat.

Kirjeenvaihtaja Mari Karppisen mukaan se lisää sodan vastustusta entisestään.

– Selvä enemmistö amerikkalaisesta ei halua käydä sotaa Irania vastaan ja nyt kun kuolleiden sotilaiden kuvat ja nimet ovat ottaneet täällä otsikot ja mediat valtaansa, se lisää kysymyksiä siitä, onko tämä kaikki sen arvoista ja mitä Yhdysvallat tästä oikein saa, Karppinen kertoi Kymmenen uutisissa.

Republikaanit ovat pysyneet ainakin julkisissa kommenteissa silti vielä presidentti Donald Trumpin tukena.

– He sanovat, että Trump tekee tämän Amerikan hyväksi. Demokraatit puolestaan eivät tähän usko. He korostavat, että myös suljettujen ovien takana hallinto on epäonnistunut antamaan hyvää syytä sille, miksi juuri nyt piti hyökätä.

Kappisen mukaan Trumpin hallinto on itsekin antanut ristiriitaisia lausuntoja asiasta.

– Trump on puhunut ydinaseesta ja siitä, että Iran hyökkäisi ensin, mutta hänen ulkoministerinsä taas on korostanut sitä, että Israel aikoi hyökätä joka tapauksessa, joten Yhdysvaltojen piti ikään kuin lähteä mukaan.