Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoo keskustelleensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Grönlannin ja arktisen alueen turvallisuustilanteesta.
Rutte kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että työ aiheen parissa jatkuu. Hän sanoo odottavansa Trumpin näkemistä Davosissa, jossa järjestetään alkavalla viikolla Maailman talousfoorumin vuosikokous.
Trump ilmoitti eilen asettavansa Suomelle ja seitsemälle muulle maalle kymmenen prosentin tuontitullin Grönlannin takia. Trump on toistuvasti sanonut, että Yhdysvaltojen on saatava Grönlanti hallintaansa.
1:36EU-maiden suurlähettiläät hätäkokouksessa Brysselissä Trumpin tulliuhkailun takia.