Münchenin turvallisuuskonferenssin käytävillä käydään tänä viikonloppuna vakavia keskusteluja maailman tilanteesta. Vaikka Suomi on pieni maa, ei se jää huomiotta.

Saksan Müncheniin on kokoontunut yli 60 valtiopäämiestä ja poliitikkoa keskustelemaan maailmanpolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä.

Suomesta mukana ovat presidentti Alexander Stubb ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Vaikka Suomi on pieni maa, presidentti Stubbilla on vahva asema kokouksessa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki MTV Uutisille Münchenissa.

Presidentti Alexander Stubb tanskalaisen Suddeutsche Zeitung -lehden haastattelussa Münchenissa.Tasavallan presidentin kanslia / MATTI PORRE

– Presidentti Stubb on ollut täällä monta kertaa jo silloin, kun hän oli professorina ja johtajana [EU-yliopistossa] Italiassa ja tuntee hyvin nämä ihmiset.

Eurooppalaiset valtionjohtajat todennäköisesti pitävät mielellään Stubbia esillä.

– Monet eurooppalaiset sanovat meille suomalaisille, että tämä mitä presidentti Stubbilta kuuluu, on parasta strategista viestintää Euroopasta tällä hetkellä, Linnainmäki jatkaa.

Käytäväpuheet suuria linjapuheita suorempia

Bayerischer Hof -hotellissa järjestettävä kokous on perinteikäs ja tunnelma myös fyysisesti tiivis.

– Voi törmätä esimerkiksi Gavin Newsomiin tuolla käytävällä tai muihin ministereihin, valtiopäämiehiin tai poliitikkoihin, Linnainmäki kuvailee.

– Se luo tietysti sellaista omanlaistaan tunnelmaa, että ihmiset myös puhuvat hieman suoremmin näissä sivutapahtumissa tai keskusteluissa, jotka eivät ole osa tätä pääohjelmaa, kun on hieman vähemmän ihmisiä paikalla ja se on tietysti hyvin kiinnostavaa.

Jos Yhdysvaltojen osallistuminen on ollut viime aikoina Euroopan tapaamisin nihkeää, se ei näy ainakaan Münchenissa.

– Tänä vuonna taitaa olla suurin yhdysvaltalainen delegaatio sitten mies muistiin – yli 50 yhdysvaltalaista poliitikkoa ja edustajaa.

Eurooppalaiset pyrkivät ylläpitämään hyviä suhteita Yhdysvaltoihin, mutta haluavat samalla ymmärtää maan tulevaa suuntaa.

– Eurooppalaisten näkökulmasta tämä on tätä tasapainoilua: Halutaan ylläpitää hyviä suhteita Yhdysvaltoihin, mutta toisaalta halutaan ymmärtää mihin päin maa on menossa, jotta voidaan itse toimia realistisesti, eikä vaan pohjata siihen miten aina on ennen toimittu, Linnainmäki sanoo.

Trumpin reaktiot vaikeasti ennustettavia

Yksi merkittävä pyrkimys on, että Yhdysvallat saadaan jatkamaan sitoutumistaan Ukrainaan. Mutta miten se saavutetaan?

– Yksi vastaus vähän huumorilla olisi sanoa, että päivä kerrallaan pidetään Yhdysvallat jotenkin tässä mukana.

Toinen vakavampi puoli Linnainmäen mukaan on se, että Eurooppa nyt todella osoittaa teoillaan eikä vain puheillaan olevansa tosissaan.

– Otetaan vastuuta Ukrainan tukemisesta, panostetaan omaan turvallisuuteen konkreettisesti, laitetaan lisää rahaa pöytään, lisää uusia tukipakettia pöytään. Se on semmoinen puhe, mitä Trumpin hallinto nyt tällä hetkellä ymmärtää.

Linnainmäki kuitenkin uumoilee tiukkoja paikkoja keväälle tuleviin rauhanneuvotteluihin.

Hän on myös pohtinut, mitä Yhdysvaltojen lähestyvät välivaalit tekevät tilanteelle.

Demokraateille on povattu voittoa, mutta presidentti Donald Trumpin reaktio on vaikeasti ennustettavissa.

– Voi vielä käydä niinkin, että jos demokraatit ottavat edustajahuoneen, sen sijaan että Trump rauhoittuisi, hän tulee olemaan vielä aggressiivisempi ja aktiivisempi ulkopolitiikassa, koska presidentillä on paljon valtaa siinä.

– Jos sisäpoliittisesti ei pysty tekemään asioita, niin sitten on aikaa keskittyä muihin asioihin.