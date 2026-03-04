Supon tutkijan mukaan shiialaisuus on keskeinen tekijä puhuttaessa Iranin sodan aiheuttamasta terrorismin uhasta.

Asian ytimessä -ohjelmassa keskusteltiin Iranin sodan vaikutuksista terrorismiin. Supon tutkija paljastaa, miksi nyt käsillä oleva konflikti ei todennäköisesti aiheuta radikaali-islamistista liikehdintää samaan tapaan kuin Lähi-idän aiemmat sodat.

Yhdysvaltojen ja Israelin sotatoimet Iranissa ja niiden mahdolliset vaikutukset Euroopan ja jopa Suomen turvallisuustilanteeseen ovat nousseet viime päivinä puheenaiheiksi.

Esimerkiksi Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi Säpo arvioi, että Iranin tilanne voi johtaa ääri-islamistisiin terrori-iskuihin esimerkiksi juutalaisia vastaan.

1:33 Näin helsinkiläiset uskovat Iranin sodan vaikuttavan Suomen turvallisuustilanteeseen.

Erityisesti Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein surmaaminen on herättänyt raivoa eri puolilla maailmaa. Khamenei oli paitsi Iranin tärkein johtaja, myös hengellinen johtaja, joka edusti islamin shiialaista suuntausta.

Supon tutkijan Juha Saarisen mukaan juuri shiialaisuus on merkittävä tekijä puhuttaessa Iranin sodan aiheuttamasta terrorismin uhasta ja sen kokoluokasta.

– Huolimatta siitä, että Iranin hallinto ja monet radikaali-islamistiset järjestöt tulkitsevat islamin poliittisena järjestelmänä, niin muutoin ne eroavat merkittävästi.

Sunnimuslimilaiset äärijärjestöt, kuten Isil ja al-Qaida nimittäin pitävät Irania hyvin pitkälti vääräuskoisena maana.

– Valtaosalle sunnalaisista radikaali-islamistisista toimijoista Iran edustaa harhaoppisuutta. Esimerkiksi Isilille Iran ja shiiamuslimit ovat keskeisiä islamin vihollisia.

Millaisia mahdolliset iskut olisivat ja onko aiemmista terroriteoista opittu? Osataanko uhkaa tunnistaa ja iskuja estää nyt paremmin?

