KooKoo oli marssimassa voittoon Kärppien vieraana miesten jääkiekkoliigassa, mutta oululaiset näyttivät kulmahammastaan pelin ratkaisuhetkillä.

Matyas Kantner ja Patrik Virta tekivät osumat Kärppien pelatessa ilman maalivahtia, ja voittomaalikisassa Kantner iski ratkaisevan 4–3-osuman Eetu Randelinin taakse.

Kärpät on liki epätoivoisessa tilanteessa pudotuspelipaikan suhteen, mutta siltikin joukkue näytti ihmeen säyseältä ennen hurjaa loppukiriään. Voiton myötä oululaisten ero pudotuspeliviivaan on kuusi pistettä.

KooKoolle pistemenetys oli katkera. Kouvolalaiset pääsivät yrittämään ratkaisua tyhjään maaliin parikin kertaa, mutta tolppaa lähemmäksi vierasjoukkue ei päässyt.

Jatkoajalla Kärppien maalivahti Niklas Rubin torjui kultakypärä Ville Meskasen rangaistuslaukauksen.

KooKoolla oli alla täysi yhdeksän pisteen viikko, minkä myötä joukkue ilmoittautui kamppailuun runkosarjan voitosta. Tappion myötä joukkue on sarjataulukossa kolme pistettä perässä kärkiseura Tapparaa, joka on pelannut yhden pelin kouvolalaisia vähemmän.