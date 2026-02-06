Kaja Kallasin mukaan ydinaseet ovat "ainoa asia, joka todella toimii pelotteena".
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas katsoo, että Euroopassa voitaisiin aloittaa keskustelu omasta ydinpelotteesta. Kallas esittää näkemyksensä Helsingin Sanomille.
Euroopan maista ydinaseita on vain Ranskalla ja Britannialla.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron on aiemmin väläyttänyt mahdollisuutta, että Ranska voisi ulottaa ydinsateenvarjoaan turvaamaan koko Eurooppaa. Lisäksi Saksan on kerrottu käyvän kumppanimaiden kanssa keskustelua Euroopan omasta ydinpelotteesta.
Kallaksen mukaan ydinpelote voisi olla osa tulevia keskusteluita, kun otetaan huomioon nykyinen tilanne ja se, että ydinaseet ovat "ainoa asia, joka todella toimii pelotteena".
Lehden mukaan Kallas puhuu aiheesta varoen ja korostaa ydinaseiden leviämiseen liittyviä vaaroja.
Euroopan maat ovat laajasti sitoutuneet ydinaseita rajoittaviin sopimuksiin.
Euroopassa turvallisuuspoliittinen keskustelu on viime aikoina pyörinyt muun muassa Yhdysvaltain toiminnan ympärillä, kun maan nykyinen hallinto on pyristellyt eroon kansainvälisistä sitoumuksista sekä muun muassa väläytellyt Grönlannin ottamista haltuunsa.
Kallaksen mukaan Eurooppa haluaa vahvat suhteet Yhdysvaltoihin. Hän kuitenkin huomauttaa, että suurvalta on muuttunut ja sen huomio on muualla kuin Euroopassa.
Omia sotilaallisia kykyjään vahvistavan Euroopan tuleekin Kallaksen mukaan rakentaa kumppanuuksia ympäri maailmaa.