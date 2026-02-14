Yhdysvaltojen ulkoministeri Rubion puhe oli uskontunnustus Euroopalle, Risto E. J. Penttilä sanoo.

Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion lauantaiaamuna pitämä puhe Münchenin turvallisuuskonferenssissa oli "täyskäännös" verrattuna presidentti Donald Trumpin Davos-puheeseen ja viime vuoteen, jolloin varapresidentti J. D. Vance ripitti Eurooppaa olan takaa Münchenissa.

Näin arvioi kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä MTV Uutisille.

Täyskäännös on Penttilän mukaan Washingtonin hallinnon tietoinen valinta.

– Yhdysvallat haluaa rakentaa uuden kansainvälisen järjestyksen, jossa Amerikka on ykkönen. Yhdysvallat kuitenkin tajuaa, ettei se pysty siihen yksin, vaan Euroopan tarvitsee olla mukana, Penttilä sanoo puhelimitse.

Presidentti Trumpin toisella presidenttikaudella Yhdysvaltojen viralliset linjapaperit ovat olleet hyvin Eurooppa-kriittisiä.

Penttilä kiinnittikin huomiota siihen, että Rubio sanoi Yhdysvaltojen ja Euroopan tehneen kylmän sodan päättymisen jälkeen virheitä nimenomaan yhdessä ja yhdessä ne on myös korjattava.

– Ensin Yhdysvallat kolistelevat ja saavat ihmiset varpailleen. Kun on tehty selväksi, että ollaan tosissaan, aletaan puhua siitä, mitä oikeasti halutaan, Penttilä sanoo.

"Pinnan alla kuplii"

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki katsoo Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteen olevan nyt tienhaarassa.

– Puheessa oli rakentava hetki, mutta pinnan alla kuplii. Rubio puhui YK:n uudistamisesta ja ilmastopolitiikasta, jossa on tehty virheitä, Linnainmäki katsoo.

– Euroopalle iso kysymys on, onko samaan suuntaan Yhdysvaltojen kanssa meneminen mahdollista Yhdysvaltojen kykytavoitteilla, hän jatkaa.

Ulkoministeri Rubio sanoi uskovansa Amerikkaan, Eurooppaan ja transatlanttiseen suhteeseen, Penttilä sanoo.AFP / Lehtikuva

Uskontunnustus

Yhdysvaltojen viestiä vievät eteenpäin realisti-Rubio, vallankumouksellinen Vance ja ryhmä provokaattoreita, Penttilä katsoo. Trump on välillä vallankumouksellinen, välillä provokaattori.

Penttilä kuvailee realisti-Rubion puhetta uskontunnustukseksi, jossa tämä sanoi Yhdysvaltojen olevan Euroopan lapsi. Läpi puheen kuului sovitteleva ja rauhoitteleva sävy, jossa ei kuitenkaan unohdettu Valkoisen talon perusvaatimuksia.

Rubio painotti, että Yhdysvaltojen ja Euroopan tulee olla liittolaisia myös tulevaisuudessa, mutta suhde täytyy rakentaa uudelleen. Yhdysvallat on kerta toisensa jälkeen vaatinut Eurooppaa ennen kaikkea huolehtimaan omasta puolustuksestaan.

– Rubio sanoi uskovansa Amerikkaan, Eurooppaan ja transatlanttiseen suhteeseen, Penttilä sanoo.

– Vance ja Rubio ovat republikaanipuolueen todennäköisiä presidenttiehdokkaita ensi vaaleissa. On aika selvää, kumpaa Eurooppa äänestäisi, hän jatkaa.

Vaara

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) totesi tuoreeltaan Rubion puheen olleen sitä, mitä Euroopassa on kaivattu.

11:23 Katso videolta, mitä ulkoministeri Valtonen sanoi Rubion puheesta.

Rubion puheessa piilee myös vaara, kansainvälisen politiikan asiantuntija Penttilä toteaa.

– Erityisesti Venäjästä kaukana olevissa maissa voidaan ajatella, että "huh, daddy hoitaa taas asiat, eikä meidän tarvitse huolehtia omasta puolustuksestamme". Riski tästä on olemassa, Penttilä sanoo.

Naton pääsihteeri Mark Rutte kuuluisasti kutsui Trumpia daddyksi eli isukiksi Naton huippukokouksessa viime vuonna.

Ulkopoliittisen instituutin Linnainmäki nostaa esille myös sen, kuinka paljon Rubio painotti puheessaan Yhdysvaltojen ja Euroopan yhteistä historiaa.

– Jos pienin yhteinen nimittäjä on sama sivilisaatio, voi olla tulla aika tiukkojakin hetkiä jatkossa. Suhteessa on paljon jännitteitä ja yhteiset arvot ovat kateissa, hän sanoo.

Penttilä pitää todennäköisenä, että Yhdysvaltojen hallinnosta löytyy jatkossakin hyvä ja paha poliisi Euroopan suhteen. Ei siis kannata yllättyä, jos jo lähiaikoina Eurooppaa soimataan esimerkiksi sen alasajetuista asevoimista ja maahanmuuttopolitiikasta.

– Vaarasta huolimatta näyttää siltä, että Euroopassa herätys on vihdoin tapahtunut. Yhdysvallat teki sen tarkoituksella, koska he olivat päätyneet siihen, että jos Eurooppaa ei todella shokeeraa, ei se ota puolustustaan tosissaan, Penttilä sanoo.

Münchenin turvallisuuskonferenssissa Trumpin hallinnon edustajat ovat toistuvasti painottaneet, että Euroopan kanssa ei nyt puhuta arvoista ja kansainvälisestä järjestyksestä, vaan yhteisistä intresseistä, tutkija Linnainmäki sanoo.

Miksi juuri nyt?

Puheen ajoitus ei ollut Penttilän mielestä sattumaa. Yhdysvallat haluaa Grönlanti-vaatimusten ja Minnesotan ICE-kriisin jälkeen vakauttaa tilanteen.

– Jokaisessa vallankumouksessa tulee hetki, ettei päästä pidemmälle. Pitää päättää, tasoitetaanko vai jatketaan eteenpäin, Penttilä sanoo.

– Trump on vallankumous sekä Yhdysvaltojen sisä- että ulkopolitiikassa. Nyt pitää vakauttaa, muuten menee kaoottiseksi ja katoaa kontrolli, hän jatkaa.

Vaikka Rubio puhui Saksassa vain vähän Yhdysvaltojen sisäpolitiikasta, vaikutti se hänen sanoihinsa. Tilanne kansainvälisessä politiikassa täytyy Penttilän mukaan rauhoittaa, jotta republikaanit voivat keskittyä tuiki tärkeiden marraskuun välivaalien voittamiseen.

Jos Trumpin hallinto häviää vaalit, heikentyvät sen mahdollisuudet tehdä itsensä näköistä politiikkaa.

