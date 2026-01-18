Vastatulleja valmistellaan neuvotteluvaltiksi Trumpin kanssa keskusteleville eurooppalaisjohtajille, Financial Times kertoo.

EU-maat harkitsevat 93 miljardin euron arvoisten vastatullien asettamista Yhdysvalloille. Asiasta uutisoi Financial Times -lehti lähteisiinsä nojaten sunnuntai-iltana Suomen aikaa.

EU:n vastatoimiin kuuluisi myös yhdysvaltalaisyhtiöiden rajoituksia.

EU:n vastatulleja valmistellaan lehden mukaan neuvotteluvaltiksi eurooppalaisjohtajille, jotka keskustelevat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa alkavalla viikolla Sveitsin Davosissa järjestettävässä Maailman talousfoorumin kokouksessa.

Trump ilmoitti lauantaina, että Suomelle ja seitsemälle muulle maalle asetetaan kymmenen prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen Grönlannin takia. Kesäkuun alussa tulli nousisi 25 prosenttiin, ja tulleja olisi maksettava kaikista Yhdysvaltoihin vietävistä tuotteista, kunnes sopimus Grönlannin ostamisesta on tehty.

FT:n mukaan sunnuntai-iltana ylimääräiseen kokoukseen kokoontuneet EU:n suurlähettiläät keskustelivat vastatullien aktivoinnista. Yhdysvaltain vastaisia toimia valmisteltiin jo viime vuonna, mutta asiaa lykättiin helmikuun 6. päivään kauppasodan välttämiseksi.

Suurlähettiläät keskustelivat lehden mukaan sunnuntaina myös unionin taloudellisen pakottamisen vastaisesta työkalusta (ACI). Vuonna 2023 käyttöön otetun välineen tarkoituksena on toimia EU:n vastaiskuna, jos joku tai useampi jäsenvaltio on vaarassa joutua taloudellisen painostuksen kohteeksi. Tähän mennessä sitä ei kuitenkaan ole koskaan vielä käytetty.

EU-virkamies: Antonio Costa harkitsee ylimääräisen EU-huippukokouksen koolle kutsumista

EU-virkamiehen mukaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa harkitsee ylimääräisen EU-huippukokouksen koolle kutsumista torstaiksi.

