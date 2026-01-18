Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut asettavansa Suomea ja seitsemää muuta Euroopan maata koskevia uusia tullimaksuja siihen asti, kunnes Tanskalle kuuluvan Grönlannin myymisestä Yhdysvalloille on sovittu.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että Trumpin tulliuhkaus Grönlanti-kiistassa on vakava paikka.

Orpon mukaan näyttää siltä, että Trump on tulkinnut väärin Euroopan maiden harjoitustoiminnan valmistelemisen Grönlannissa.

Orpo sanoo, että sotilaiden lähettämisellä Grönlantiin on nimenomaan tarkoitus vastata Trumpin turvallisuushuoliin eikä se ole Yhdysvaltoja vastaan suunnattu operaatio.

Trumpin perusteluissa tullien kohteeksi joutuvista maista viitataan sotilaiden lähettämiseen Grönlantiin. Esimerkiksi Suomi on ilmoittanut kahden yhteysupseerin lähettämisestä.

Trump on perustellut Grönlannin liittämishalujaan turvallisuudella ja esittänyt väitteitä siitä, että Kiina ja Venäjä aikoisivat vallata Grönlannin.

Pääministeri Petteri Orpon mukaan EU:lla on keinot vastata Trumpin tulliuhkauksiin, ja unionilla täytyy olla valmius kauppapoliittisiin vastatoimiin.

Orpo ei lähde pohtimaan sitä, ovatko Yhdysvaltojen jäänmurtajakaupat Suomen kanssa vaakalaudalla.

– Taitaa käydä niin, että jos Trumpin tullit tulevat voimaan niin jäänmurtajien hinta nousee, lohkaisi Orpo Ylellä.

Päivitys selontekoon

Orpo sanoo myös, että turvallisuusympäristön muutosten vuoksi eduskunnalle annetaan päivitys ulko- ja turvallisuuspoliitiseen selontekoon ja mahdollisuus keskustella, ja tehdään yhdessä päätös mahdollisista muutoksista Suomen linjaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että Suomelle, Tanskalle, Norjalle, Ruotsille, Ranskalle, Saksalle, Britannialle ja Alankomaille asetetaan kymmenen prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen Grönlannin takia.

Kesäkuun alussa tullit nousisivat 25 prosenttiin. Ne koskisivat kaikkia Yhdysvaltoihin vietäviä tuotteita, kunnes sopimus Grönlannin myymisestä Yhdysvalloille on tehty.

EU on kutsunut jäsenmaiden edustajat hätäkokoukseen täksi illaksi Suomen aikaa. Orpo totesi, että jos asiaa ei saada järjestykseen, on kauppasodan riski ilmeinen. Asiaa voidaan selvittää tällä viikolla Maailman talousfoorumissa Davosissa, hän arvioi.

