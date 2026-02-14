MTV Uutisten toimittajat pohtivat Münchenin turvallisuuskonferenssin päivän antia.

Münchenin turvallisuuskonferenssissa oli tänään odotettu hetki, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio piti puolituntisen puheensa.

Toisin kuin Eurooppaa haukkumaan keskittynyt varapresidentti J. D. Vance viime vuonna, Rubio puhui tänään huomattavasti rakentavammin Euroopan ja Yhdysvaltain välisestä suhteesta.

Münchenissä ovat paikalla myös MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen ja ulkomaatoimittaja Anna Saraste, jotka ovat seuranneet kaksipäiväisen konferenssin tapahtumia lähietäisyydeltä.

Puumalainen toteaa, että Rubion puheen sävy oli huomattavasti sovittelevampi, kun sitä vertaa Vancen viime vuoden puheeseen.

– Korostettiin, että halutaan tehdä yhteistyötä Euroopan kanssa. Näin tätä on myös täällä Münchenissä tulkittu, että tämä oli yhteistyön ele. Mutta kysymys kuuluu sitten, että jatkuuko tämä samanlainen viesti Yhdysvaltojen hallinnosta vielä vaikka edes huomenna? Tiedetään, että siellä Rubion pomo, presidentti Donald Trump on hyvin arvaamaton.

Puumalainen nostaa esiin sen, että puheessa ei menty kovin syvällisesti Euroopan ja Yhdysvaltojen kiistakysymyksiin.

– Esimerkiksi Grönlanti‑asiaa Rubio ei tainnut mainita ollenkaan. Myöskään Venäjästä hän ei tainnut sanoa oikeastaan sanaakaan Ukrainan sodasta puhuessaan.

USA:n tulevaisuus: "Teknologiaa – ei ilmastonsuojelua"

Saraste toteaa, että Rubion puheen perusteella tiedossa on, miltä yhdysvaltaltalainen tulevaisuus näyttää.

– Siihen kuuluu teknologia. Siihen ei kuulu ilmastonsuojelu. Siihen eivät kuulu välttämättä monenkeskiset järjestöt, vaan tietynlainen toimijuus.

Sarasteen mukaan toimijuuden korostamisessa tuli esille se, että "Yhdysvallat tietää mitä tekee ja katsoo tulevaisuuteen".

– Tulevaisuudessa on avaruusmatkailua kaupallisella tasolla. On vahvoja valtioita ja myöskin Euroopalta toivotaan, että se on Yhdysvaltojen vahva liittolainen.

Saraste toteaa, että Yhdysvallat haluaa Euroopan olevan vahva, jotta Yhdysvallat itse olisi vahva.

Puhe Yhdysvaltojen linjan mukainen

Puumalainen toteaa, että puhe ei ollut mitenkään Yhdysvaltojen ulkopolitiikan linjan vastainen. Hänen mukaansa eurooppalaisten suhtautuminen Rubion puheeseen on ollut positiivinen.

– Ulkoministeri Elina Valtonenkin meille puhuessaan käytti sanaa "ikoninen" tästä puheesta. Hän oli hyvin vaikuttunut Rubion puheesta. Aika lailla samaa viestiä on tullut kaikilta eurooppalaisilta poliitikoilta, joiden lausuntoja olen ehtinyt nähdä.

Saraste toteaa, että Yhdysvaltoihin liittyy vahvasti kysymys Euroopan omavaraisuudesta tai riippuvaisuussuhteista Yhdysvaltoihin. Sarasteen mukaan yksi tähän kytkeytyvistä asioista on Euroopan oma ydinasepelote.

– Kyllä se jostain kertoo, että näitä keskusteluja ollaan valmiita käymään. Toki se on hyvin vaikea keskustelu, että miten tämä saataisiin käytännössä ratkottua. Oikeastaan vain Ranska on sellainen, jonka ydinaseita pystyttäisiin käyttämään, Puumalainen pohtii.